Матч Олександрія - Динамо розсудить Можаровський. Суддівські призначення на 32-й тур УПЛ

Центральний матч 32-го туру Української Прем'єр-ліги між Олександрією та Динамо обслуговуватиме Юрій Можаровський зі Львова.
Про це повідомив комітет арбітрів Федерації футболу України 2018/19.
Чемпіонат України, УПЛ
32-й тур
Нижня шістка, 29 травня
17:00. Чорноморець – Десна
Одеса, стадіон Чорноморець
Головний суддя – Микола Балакін (Київська область)
17:00. Ворскла – Олімпік
Полтава, стадіон ім А.Бутовского
Головний суддя – Анатолій Абдула (Харків)
17:00. Арсенал-Київ – Карпати
Київ, стадіон ім. В.Лобановського
Головний суддя – Ярослав Козик (Мукачево)
Верхня шістка, 30 травня
17:00. Маріуполь – Зоря
Маріуполь, стадіон ім. В.Бойко
Головний суддя – Віктор Копієвський (Кропивницький)
19:30. Львів – Шахтар
Львів, стадіон Україна
Головний суддя – Максим Козиряцький (Запоріжжя)
19:30. Олександрія – Динамо
Олександрія, стадіон Ніка
Головний суддя – Юрій Можаровський (Львів)
Джерело - Чемпіон.