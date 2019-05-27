Матч Олександрія - Динамо розсудить Можаровський. Суддівські призначення на 32-й тур УПЛ

Центральний матч 32-го туру Української Прем'єр-ліги між Олександрією та Динамо обслуговуватиме Юрій Можаровський зі Львова.

Про це повідомив комітет арбітрів Федерації футболу України 2018/19.

Чемпіонат України, УПЛ

32-й тур

Нижня шістка, 29 травня

17:00. Чорноморець – Десна

Одеса, стадіон Чорноморець

Головний суддя – Микола Балакін (Київська область)

17:00. Ворскла – Олімпік

Полтава, стадіон ім А.Бутовского

Головний суддя – Анатолій Абдула (Харків)

17:00. Арсенал-Київ – Карпати

Київ, стадіон ім. В.Лобановського

Головний суддя – Ярослав Козик (Мукачево)

Верхня шістка, 30 травня

17:00. Маріуполь – Зоря

Маріуполь, стадіон ім. В.Бойко

Головний суддя – Віктор Копієвський (Кропивницький)

19:30. Львів – Шахтар

Львів, стадіон Україна

Головний суддя – Максим Козиряцький (Запоріжжя)

19:30. Олександрія – Динамо

Олександрія, стадіон Ніка

Головний суддя – Юрій Можаровський (Львів)

Джерело - Чемпіон.