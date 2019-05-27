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Визначилися учасники групового етапу сезону Ліги чемпіонів 2019/20

Сьогодні 11:51 749 0
Визначилися учасники групового етапу сезону Ліги чемпіонів 2019/20

Стали відомі 25 учасників групового етапу Ліги чемпіонів 2019/2020, серед яких і чемпіон України - донецький Шахтар. 

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Представництво країн у груповому етапі ЛЧ 2019-2020 на даний момент виглядає наступним чином:

Англія: Манчестер Сіті, Ліверпуль, Челсі, Тоттенгем

Іспанія: Барселона, Атлетіко, Реал, Валенсія

Італія: Ювентус, Наполі, Аталанта, Інтер

Німеччина: Баварія, Боруссія Д, РБ Лейпциг, Байєр

Франція: ПСЖ, Лілль

Росія: Зеніт, Локомотив

Португалія: Бенфіка

Україна: Шахтар

Бельгія: Генк

Туреччина: Галатасарай

Австрія: Зальцбург

Ще одне місце в груповому етапі Ліги чемпіонів може зайняти Арсенал, якщо виграє у фіналі Ліги Європи. Решта путівок в групову стадію будуть розіграні в кваліфікації, де в тому числі зіграє київське Динамо.

Уже відомо, що при жеребкуванні групового етапу ЛЧ Шахтар буде у другому кошику і точно не зіграє проти інших команд з другого кошика: Боруссії, Атлетіко, Реала, Наполі, команди, яка програє у фіналі ЛЧ (Тоттенгем або Ліверпуль), а також або Челсі, або Аякса (лондонці будуть у другому кошику, якщо програють у фіналі Ліги Європи, а якщо виграють, тоді це місце займуть амстердамці).

Крім того, нагадаємо, УЄФА розводить українські та російські клуби, тому гірники не зустрінуться з Зенітом або Локомотивом.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2019/2020 відбудеться 29 серпня.

Джерело - Офіційний сайт УЄФА.

#УЄФА, #Ліга чемпіонів, #команди учасники, #Шахтар
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