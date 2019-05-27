Визначилися учасники групового етапу Ліги чемпіонів 2019/20

Стали відомі 25 учасників групового етапу Ліги чемпіонів 2019/2020, серед яких і чемпіон України - донецький Шахтар.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Представництво країн у груповому етапі ЛЧ 2019-2020 на даний момент виглядає наступним чином:

Англія: Манчестер Сіті, Ліверпуль, Челсі, Тоттенгем Іспанія: Барселона, Атлетіко, Реал, Валенсія Італія: Ювентус, Наполі, Аталанта, Інтер Німеччина: Баварія, Боруссія Д, РБ Лейпциг, Байєр Франція: ПСЖ, Лілль Росія: Зеніт, Локомотив Португалія: Бенфіка Україна: Шахтар Бельгія: Генк Туреччина: Галатасарай Австрія: Зальцбург

Ще одне місце в груповому етапі Ліги чемпіонів може зайняти Арсенал, якщо виграє у фіналі Ліги Європи. Решта путівок в групову стадію будуть розіграні в кваліфікації, де в тому числі зіграє київське Динамо.

Уже відомо, що при жеребкуванні групового етапу ЛЧ Шахтар буде у другому кошику і точно не зіграє проти інших команд з другого кошика: Боруссії, Атлетіко, Реала, Наполі, команди, яка програє у фіналі ЛЧ (Тоттенгем або Ліверпуль), а також або Челсі, або Аякса (лондонці будуть у другому кошику, якщо програють у фіналі Ліги Європи, а якщо виграють, тоді це місце займуть амстердамці).

Крім того, нагадаємо, УЄФА розводить українські та російські клуби, тому гірники не зустрінуться з Зенітом або Локомотивом.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2019/2020 відбудеться 29 серпня.

Джерело - Офіційний сайт УЄФА.