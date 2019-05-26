Торіно переміг Лаціо, Ювентус поступився Сампдорії. Результати матчів 38 туру Серії А.

Сьогодні, 26 травня, відбулися зустрічі у рамках 38 туру італійської Серії А.

У заключному турі серії А Рома грала з Пармою, Інтер зустрівся з Емполі, Аталанта - з Сассуоло, а Мілан грав зі СПАЛом.

Інтер набрав 69 очок і фінішував на четвертому місці в турнірній таблиці, яке дасть право команді зіграти в Лізі чемпіонів в наступному сезоні.

Мілан набрав 68 очок, але залишився на 5-й позиції. Россонері не зуміли обійти Інтер, який наприкінці зустрічі вирвав перемогу над Емполі (3:1). Перемога дозволила набрати Ромі 66 очок і посісти підсумкове шосте місце в чемпіонаті Італії.

Аталанта завдяки перемозі посіла третє місце і вперше в історії вийшла в Лігу чемпіонів. Заслужений підсумок сезону для команди Джан П'єро Гасперіні.

Чемпіонат Італії. Серія А

38 тур

26 тур

Торіно - Лаціо 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Фальке, 2:0 - 53 Лукич, 2:1 - 66 Іммобілє, 3:1 - 80 де Сільвестрі.

Сампдорія - Ювентус 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 84 Дефрель, 2:0 - 90+1 Капрари Дж.

Аталанта - Сасуоло 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 19 Берарді, 1:1 - 35 Сапата, 2:1 - 53 Гомес, 3:1 - 65 Пашалич,

Інтер - Емполі 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Кейта, 1:1 - 76 Траоре, 2:1 - 81 Найнгголан.

Кальярі - Уденізе 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Паволетті, 1:1 - 59 Халльфредссон, 1:2 - 69 де Майо.

Рома - Парма 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 35 Пеллегріні Ло, 1:1 - 86 Жервіньйо, 2:1 - 89 Перотті.

СПАЛ - Мілан 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 18 Чалханоглу, 0:2 - 23 Кессі, 1:2 - 28 Вікарі, 2:2 - 53 Фаоєс, 2:3 - 64 пенальті Кессі.

Фіорентіна - Дженоа 0:0

Джерело - Чемпіон.