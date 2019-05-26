Мій профіль
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 00:10 5800
Розклад матчів збірної України на чемпіонаті світу U-20
Сьогодні 00:00 2588
Світоліна перемогла Вільямс на Roland Garros
Вчора 19:39 2060 1
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 13:48 3791
Барселона - Валенсія: де дивитися онлайн фіналу Кубку Іспанії
25.05.2019 21:50 690
Ястремська стала переможницею турніру в Страсбурзі
25.05.2019 18:38 1954 2
Українець встановив абсолютний світовий рекорд серед юніорів у жимі лежачи
25.05.2019 15:33 1230 2
Збірна України перемогла США у першому матчі чемпіонату світу
25.05.2019 01:48 2165
Україна - США 2:1. Як це було
24.05.2019 23:20 5521
Україна - США: думка експерта
24.05.2019 14:00 1441
Навколо спорту
Блоги
Шовковський шокував своїм зовнішнім виглядом на дні народженні відомого байкера
Шовковський шокував своїм зовнішнім виглядом на дні народженні відомого байкера Valeriy Ruchka
Вчора 11:21 1230
У Нідерладах арбітр забив гол за одну з команд
У Нідерладах арбітр забив гол за одну з команд Valeriy Ruchka
Вчора 08:30 1314
Легкоатлетка з Німеччини визнана найсексуальнішою спортсменкою світу
Легкоатлетка з Німеччини визнана найсексуальнішою спортсменкою світу Valeriy Ruchka
25.05.2019 18:11 2103
Гравці МЮ повторили легендарний гол Сульшера у ворота Баварії
Гравці МЮ повторили легендарний гол Сульшера у ворота Баварії Максим Буйдин
25.05.2019 14:49 1180
Жахливий фінал для Шевченка. 14 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів
Жахливий фінал для Шевченка. 14 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
25.05.2019 14:02 962
Новини
Стрічка Популярні Коментують
00:10 Футбол Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці 5800
00:00 Футбол Розклад матчів збірної України на чемпіонаті світу U-20 2588
26 Травня 2019
23:47 Футбол Торіно переміг Лаціо, Ювентус поступився Сампдорії. Результати матчів 38 туру Серії А. 268
23:29 Хокей Збірна Фінляндії стала чемпіоном світу з хокею 450
23:11 Футбол Збірна Польщі розгромила Таїті на чемпіонаті світу 441
22:54 Блог Легенди Баварії та Манчестер Юнайтед зіграли благодійний матч 411
22:51 Футбол Екс-форвард Арсеналу завершить кар'єру 328
22:35 Футбол Шахтар - Маріуполь 4:0. Огляд матчу 338
22:11 Теніс Огляд матчу Світоліної, перемога в якому вивела її у другий раунд Roland Garros 731
21:56 ММА Боєць UFC викрав сина і жорстоко побив дружину 522
21:41 Теніс Світоліна: Перемога над Вінус була важливою після важкого періоду 617
21:24 Футбол Шахтар розгромив Маріуполь, Зоря впевнено перемогла Олександрію. Результати 31 туру УПЛ 550
21:11 Футбол Чемпіонат світу U-20.Сенегал переміг Колумбію, Італія здолала Еквадор 570
20:51 Футбол Динамо - ФК Львів 2:1. Огляд матчу 762
20:35 Футбол Росія - Чехія 3:2. Огляд матчу 1102
20:15 Бокс Арум: Ломаченко битиметься з Кемпбеллом в кінці серпня 670
20:01 Футбол Україна виграла Klitschko Cup 2019 629
19:39 Теніс Світоліна перемогла Вільямс на Roland Garros 2060 1
19:25 Хокей Росія стала бронзовим призером чемпіонату світу-2019 1355
19:18 Автоспорт Гамільтон став чемпіоном Гран-прі Монако 526
19:00 Футбол Динамо на Олімпійському вирвало перемогу у Львова 1119
18:41 Футбол Дубль Есеоли приніс Кайрату перемогу над Шахтарем 602
18:26 Футбол Збірна Японії перемогла Мексику на чемпіонаті світу 509
18:25 Теніс Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція матчу Roland Garros 5408
18:03 Теніс Козлова вийшла у друге коло турніру Roland Garros 744

Торіно переміг Лаціо, Ювентус поступився Сампдорії. Результати матчів 38 туру Серії А.

Вчора 23:47 268 0
Торіно переміг Лаціо, Ювентус поступився Сампдорії. Результати матчів 38 туру Серії А.

Сьогодні, 26 травня, відбулися зустрічі у рамках 38 туру італійської Серії А.

У заключному турі серії А Рома грала з Пармою, Інтер зустрівся з Емполі, Аталанта - з Сассуоло, а Мілан грав зі СПАЛом.

Інтер набрав 69 очок і фінішував на четвертому місці в турнірній таблиці, яке дасть право команді зіграти в Лізі чемпіонів в наступному сезоні.

Мілан набрав 68 очок, але залишився на 5-й позиції. Россонері не зуміли обійти Інтер, який наприкінці зустрічі вирвав перемогу над Емполі (3:1). Перемога дозволила набрати Ромі 66 очок і посісти підсумкове шосте місце в чемпіонаті Італії.

Аталанта завдяки перемозі посіла третє місце і вперше в історії вийшла в Лігу чемпіонів. Заслужений підсумок сезону для команди Джан П'єро Гасперіні.

Чемпіонат Італії. Серія А

38 тур

26 тур

Торіно - Лаціо 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Фальке, 2:0 - 53 Лукич, 2:1 - 66 Іммобілє, 3:1 - 80 де Сільвестрі.

Сампдорія - Ювентус 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 84 Дефрель, 2:0 - 90+1 Капрари Дж.

Аталанта - Сасуоло 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 19 Берарді, 1:1 - 35 Сапата, 2:1 - 53 Гомес, 3:1 - 65 Пашалич, 

Інтер - Емполі 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 51 Кейта, 1:1 - 76 Траоре, 2:1 - 81 Найнгголан.

Кальярі - Уденізе 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Паволетті, 1:1 - 59 Халльфредссон, 1:2 - 69 де Майо.

Рома - Парма 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 35 Пеллегріні Ло, 1:1 - 86 Жервіньйо, 2:1 - 89 Перотті.

СПАЛ - Мілан 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 18 Чалханоглу, 0:2 - 23 Кессі, 1:2 - 28 Вікарі, 2:2 - 53 Фаоєс, 2:3 - 64 пенальті Кессі.

Фіорентіна - Дженоа 0:0

Джерело - Чемпіон.

#Серія А, #38 тур, #результати
Коментарі ()