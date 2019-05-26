Шахтар розгромив Маріуполь, Зоря впевнено перемогла Олександрію. Результати 31 туру УПЛ

У матчі 31-го туру УПЛ Шахтар в Харкові розгромив Маріуполь - 4:0, а Зоря обіграла Олександрію 3:1.

На 52-й хвилині Дентіньйо відкрив рахунок. Через 6 хвилин він же подвоїв перевагу гірників. Під кінець зустрічі Тете зробив рахунок розгромним. А вже через 2 хвилини Дентіньйо оформив хет-трик.

У складі Маріуполя були відсутні всі орендовані у Шахтаря футболісти.

Футболісти Зорі впевнено обіграли Олександрію. На 12-й хвилині Олексій Довгий вивів колектив з Олександрії вперед.

Однак, до кінця першого тайму голи Артема Громова та Максима Луньова вивели вперед вже луганчан. А на 68-й хвилині Дмитро Хомченовський закріпив перевагу Зорі.

Чемпіонат України. УПЛ

31 тур

26 травня

Шахтар - Маріуполь 4:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 52 Дентіньйо, 2:0 - 57 Дентіньйо, 3:0 - 78 Тете, 4:0 - 80 Дентіньйо.

Шахтар - Трубін, Ордець, Кривцов, Бутко, Матвієнко, Тете, Степаненко (Коваленко, 81), Фернандо Педро (Сіпріано, 73), Маркос Антоніо, Дентіньо, Соломон (Марлос, 69).

Маріуполь - Гальчук, Тищенко, Биков, Дава, Полегенько, Мишнєв (Білоконь, 62), Горбунов (Петерман, 66), Путря, Федорчук, Вакула, Фомін (Бугай, 76).

Зоря - Олександрія 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 12 Довгий, 1:1 - 29 Громов, 2:1 - 44 Луньов, 3:1 - 68 Хомченовський.

Зоря - Шевченко, Білий, Вернидуб, Тимчик, Хомченовський, Сілас, Михайличенко, Громов (Іванович, 88), Караваєв, Чайковський, Луньов (Кабан, 71).

Олександрія - Рудик, Стецков (Шастал, 57), Микицей, Бабогло, Бухал, Протасов (Сітало, 72), Лучкевич, Дедечко (Банада, 79), Довгий, Гречишкін, Пономар.

Попередження: Гречишкін (6), Лучкевич (20), Вернидуб (22), Бухал (49), Громов (58), Бабогло (58), Чайковський (74), Сілас (83).

Джерело - Чемпіон.