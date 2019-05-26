Дубль Есеоли приніс Кайрату перемогу над Шахтарем

Український форвард Кайрата Адерінсола Есеола оформив дубль в матчі 12-го туру чемпіонату Казахстану проти Шахтаря з Караганди (2:1).

Команда українця програвала 0:1 на виїзді, але Есеола забив двічі на 73-й і 79-й хвилинах і приніс Кайрат перемогу.

Перший гол:

Нагадаємо, що Есеола пропустив перші дві гри чемпіонату Казахстану через дискваліфікацію, В нинішньому сезоні на рахунку 27-річного українця 11 матчів за Кайрат і 8 голів.

Відео другого голу:

Кайрат займає п'яте місце з 22 очками після 12 турів, відстаючи від лідируючої Астани на 7 очок. У наступному турі команда з Алмати 31 травня зустрінеться з аутсайдером чемпіонату Казахстану Актобе.

Раніше повідомлялося, Есеола забив перший гол за Кайрат у цьому сезоні.

Джерело - Чемпіон.