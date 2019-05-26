Михалик: Переїзд в Росію - це не переїзд за кордон, у нас менталітет схожий

Український захисник Тарас Михалик вважає, що у українців і росіян один менталітет.

Про це розповів сам футболіст.

Сьогодні, 26 травня, 35-річний футболіст проведе останній матч у складі російского клубу.

"Чи не бентежив при переході той факт, що Локомотив тоді переживав не найкращі часи? Переїзд в Росію - це не переїзд за кордон все-таки. Менталітет у нас схожий. А невдачі Локомотива - питання певного періоду. Та й я розумів, що за тренер Леонід Кучук і чого команда може добитися при ньому", - розповів гравець.

Раніше гравець виграв Кубок Росії з Локомотивом.

Джерело - Championat.com.