Почеттіно: Я буду плакати цілий тиждень, якщо ми виграємо Лігу чемпіонів

Головний тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно буде плакати цілий тиждень, якщо його клуб виграє Лігу чемпіонів.

Про це розповів сам тренер Goal.com.

"Іноді я їду від тренувальної бази до будинку на машині, і слухаю музику, яка занурює в якийсь момент мого житті. Я починаю плакати, і коли я приходжу додому, моя дружина каже: "Що трапилося?"

"Я говорю: "Музика нагадала мені один момент, який був 30 років тому в Аргентині", а вона скаже: "Ти божевільний".

"Фільми? Так, я плачу, коли їх дивлюся. Якщо ми виграємо Лігу чемпіонів, можливо, я буду плакати цілий тиждень", - сказав тренер.