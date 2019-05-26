Піке: Ми граємо за Барселону і повинні вигравати все, тим більше у Валенсії

Захисник Барселони Жерар Піке був розчарованим після поразки від Валенсії у фіналу Кубку Іспанії.

Про це розповів сам футболіст виданню Marca.

"Не думаю, що у нас можуть бути якісь виправдання. Ми граємо за Барселону і повинні вигравати все, тим більше у Валенсії. Зараз нам потрібно привітати суперників, а в наступному році постаратися виграти всі турніри.

Чи турбуємося ми про майбутнє тренера? Ми повинні аналізувати індивідуальний внесок футболістів після кожної зустрічі та дивитися, що можна поліпшити. Рішення не за нами, але ми хочемо, щоб він залишився", - заявив Піке.