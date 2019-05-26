Мій профіль
Ястремська стала переможницею турніру в Страсбурзі
Вчора 18:38 1653 2
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 00:11 5132
Барселона - Валенсія: де дивитися онлайн фіналу Кубку Іспанії
Вчора 21:50 618
Українець встановив абсолютний світовий рекорд серед юніорів у жимі лежачи
Вчора 15:33 1039 1
Збірна України перемогла США у першому матчі чемпіонату світу
Вчора 01:48 2036
Україна - США 2:1. Як це було
24.05.2019 23:20 5285
Україна - США: думка експерта
24.05.2019 14:00 1355
Хведеліані: Збірна України - фаворит чемпіонату світу
24.05.2019 08:55 2411
Україна - США: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу U-20
24.05.2019 06:48 2121
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
23.05.2019 18:42 3442
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:35 Блог Німецький гонщик загинув на чемпіонаті з ралі 209
12:27 Теніс Ястремська - єдина українка, яка виграла турнір WTA в поточному сезоні 323
12:13 Футбол Лунін: Я повертаюсь у Реал 586
12:00 Футбол Зоря - Олександрія: статистичне прев’ю матчу УПЛ 303
12:00 Теніс Світоліна - Вільямс: українка беззаперечний фаворит у матчі Roland Garros 381
11:49 Футбол Збірна України U-20 провела тренування перед матчем з Катаром 429
11:40 Баскетбол Данк Ленарда через Адетокунбо - момент дня в НБА 283
11:35 Футбол Піке: Ми граємо за Барселону і повинні вигравати все, тим більше у Валенсії 344
11:21 Блог Шовковський шокував своїм зовнішнім виглядом на дні народженні відомого байкера 451
11:11 Веслування Українці завоювали три медалі на першому в сезоні етапі Кубка світу з веслування 319
11:00 Футбол Шахтар - Маріуполь: статистичне прев’ю матчу УПЛ 391
10:49 Футбол П'ятов увійшов у ТОП-25 рейтингу найбільш відданих клубу діючих футболістів Європи 425
10:37 Футбол Вальверде: 15 днів назад ми думали, що можемо завоювати требл, але не вийшло 423
10:22 Теніс Світоліна - Вільямс: онлайн-трансляція матчу Roland Garros 780
10:14 Волейбол Чоловіча збірна України перемогла Фінляндію в матчі Золотої Євроліги 545
09:52 Футбол Власники ПСЖ хочуть придбати Лідс 662
09:42 Теніс Ястремська: Я повністю виклалася, багато працювала, не знаю, як це описати 529
09:23 Хокей Дружина Вороніна у светрі збірної Росії вболіває за російських хокеїстів 1217
09:05 Баскетбол Торонто обіграв Мілуокі і вперше в історії вийшов у фінал НБА 473
08:30 Блог У Нідерладах арбітр забив гол за одну з команд 1036
08:10 Футбол Динамо - Львів: статистичне прев’ю матчу УПЛ 526
00:38 Баскетбол Торонто - Мілуокі: онлайн-трансляція матчу НБА 1361
00:36 Футбол Збірна Аргентини розгромила ПАР на чемпіонаті світу 687
00:11 Футбол Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці 5132
00:05 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 81523

Піке: Ми граємо за Барселону і повинні вигравати все, тим більше у Валенсії

Сьогодні 11:35 344 0
Піке: Ми граємо за Барселону і повинні вигравати все, тим більше у Валенсії

Захисник Барселони Жерар Піке був розчарованим після поразки від Валенсії у фіналу Кубку Іспанії.

Про це розповів сам футболіст виданню Marca.

"Не думаю, що у нас можуть бути якісь виправдання. Ми граємо за Барселону і повинні вигравати все, тим більше у Валенсії. Зараз нам потрібно привітати суперників, а в наступному році постаратися виграти всі турніри.

Чи турбуємося ми про майбутнє тренера? Ми повинні аналізувати індивідуальний внесок футболістів після кожної зустрічі та дивитися, що можна поліпшити. Рішення не за нами, але ми хочемо, щоб він залишився", - заявив Піке.

Також, поразку від Валенсії прокоментував головний тренер Барселони.

Джерело - Чемпіон.

#Піке, #Барселона
Коментарі ()