Баварія перемогла РБ Лейпциг та виграла Кубок Німеччини

Сьогодні, 25 травня, у фіналі Кубку Німеччини Баварія перемогла РБ Лейпциг.
У фіналі Кубка Німеччини, який пройшов на Олімпійському стадіоні в Берліні, Баварія здобула впевнену перемогу над Лейпцигом (3:0).
Початок розгрому поклав Роберт Левандовський, який відкрив рахунок на 29-й хвилині поєдинку.
Підопічні Ніко Ковача подвоїли перевагу незадовго до кінця матчу, коли Кінгслі Коман виявився спритнішим за всіх у штрафному Лейпцига, а крапку в матчі поставив той же Левандовський, оформивши дубль.
Таким чином, мюнхенці, що стали за підсумками минулого сезону чемпіонами країни, записали на свій історичний рахунок 19-й національний Кубок.
Кубок Німеччини
Фінал
25 травня
РБ Лейпциг - Баварія 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 29 Левандовський, 0:2 - 78 Коман, 0:3 - 85 Левандовський.
Нагадаємо, Баварія знищила Айнтрахт і стала чемпіоном Німеччини сьомий рік поспіль.
Також, Баварія представила новий комплект домашньої форми.
Джерело - Чемпіон.