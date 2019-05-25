Баварія перемогла РБ Лейпциг та виграла Кубок Німеччини

Сьогодні, 25 травня, у фіналі Кубку Німеччини Баварія перемогла РБ Лейпциг.

У фіналі Кубка Німеччини, який пройшов на Олімпійському стадіоні в Берліні, Баварія здобула впевнену перемогу над Лейпцигом (3:0).

Початок розгрому поклав Роберт Левандовський, який відкрив рахунок на 29-й хвилині поєдинку.

Підопічні Ніко Ковача подвоїли перевагу незадовго до кінця матчу, коли Кінгслі Коман виявився спритнішим за всіх у штрафному Лейпцига, а крапку в матчі поставив той же Левандовський, оформивши дубль.

Таким чином, мюнхенці, що стали за підсумками минулого сезону чемпіонами країни, записали на свій історичний рахунок 19-й національний Кубок.

Кубок Німеччини

Фінал

25 травня

РБ Лейпциг - Баварія 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Левандовський, 0:2 - 78 Коман, 0:3 - 85 Левандовський.

Нагадаємо, Баварія знищила Айнтрахт і стала чемпіоном Німеччини сьомий рік поспіль.

Також, Баварія представила новий комплект домашньої форми.

Джерело - Чемпіон.