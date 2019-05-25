Роналду провів найгірший сезон за останні 10 років

Форвард туринського Ювентуса Кріштіану Роналду не зіграє в заключному 38-му турі чемпіонату Італії проти Сампдорії, тому, що йому нададуть відпочинок.

Про це повідомив головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі.

За словами тренера відпочинок потрібен 34-річному футболістові через виступи в Лізі націй за збірну Португалії в червні.

Таким чином, Роналду в рамках серії А відзначився 21 голом у 31 поєдинку, що стало гіршим його показником в чемпіонатах з сезону-2008/09. Тоді нападник за Манчестер Юнайтед в 33 іграх відзначився 18 разів у рамках англійської Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, Роналду купив спорткар за мільйон євро та зустрівся з чемпіоном Формули 1.

Джерело - Sport Arena.