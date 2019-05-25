Рафаїлов: Не сумнівався, що перед матчем Шахтар - Маріуполь бразильці поїдуть

Генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов не сумнівався у передчасній відпустці гравців Шахтаря Тайсона, Ісмаїлі і Веллінгтона Нема.

Про це розповів сам функціонер.

"Навіть не сумнівався, що перед матчем Шахтар - Маріуполь багато бразильців поїдуть. Підкажу самому незалежному у світі каналу причини: втома, старі травми, сімейні причини.

Думаю, що і орендованим футболістам дозволять грати. Підказка: треба подивитися резерв, а то в 30 попередніх матчах було мало інформації.

Це пост не про Зорю. Про Зорю я говорю в роздягальні і не всім подобаються мої висловлювання. Ну все, побіжу за попкорном, зараз включаться кротоботи", - написав Рафаїлом у фейсбуці.