300 тис грн обіцяно за договірний матч у Першій лізі

До представника одного з клубів Першої ліги надійшла пропозиція про організацію договірного матчу з метою поразки команди, щоб допомогти клубу, який претендує на вихід у плей-оф за право зіграти в УПЛ, вирішити поставлену задачу.

Про це повідомляє SportArena.

Винагорода складе суму в районі 300 тисяч гривень. За даними видання, правоохоронні органи збираються провести (або вже провели) затримання в разі фіксації передачі грошей.

Раніше журналіст Сергій Болотніков у програмі ТаТоТаке повідомляв, що Колос простимулював суперників Металіста 1925 і Волині перед останнім туром.

У Першій лізі сьогодні відбудуться п'ять матчів заключного - 30-го туру. На вихід у плей-оф претендують три клуби, які набрали по 51 очку - Колос, Волинь та Металіст 1925.

Матчі конкурентів почнуться в один час - о 17:00. Колос вдома зіграє з Оболонь-Бровар, Волинь в гостях зустрінеться з Гірник-Спортом, а Металіст 1925 на виїзді проведе матч з Авангардом.

Також повідомлялося, що люди з ФФУ причетні до договірних матчів.

Джерело - SportArena.