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Відомий експерт: Гра між Україною та США була як фінал

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Відомий експерт: Гра між Україною та США була як фінал
Іраклій Хведеліані

Для України переможний матч з США був найважливішим у групі на чемпіонаті світу 2019.

Таку думку висловив відомий футбольний експерт Іраклій Хведеліані.

"По-перше хочу привітати всіх українських уболівальників! Хлопці зробили великий крок до плей-оф.

В цілому команда грала добре. Але хочу зазначити Булецу і Цитаїшвілі. У тому епізоді воротар був як статист, просто справа фортуни. Ці футболісти вирішили долю матчу. Вони дуже багато раз створювали проблеми американцям.

Хочу сказати, що з боку Супряги чекаю ще більше. Він не схожий на себе. На 62 хвилині він зміг як мінімум зробити асист, але він зробив найгірший вибір.

На рахунок суддівства є питання. У цій групі гра між Україною і США була як фінал. Переможець у цьому матчі гарантував собі майже на 60% путівку плей-оф. У такому матчі повинна була судити більш досвідчена людина, а не та, яка за кожний фол показувала футболістам жовту картку", - сказав Хведеліані.

Нагадаємо, що Попов визнаний найкращим гравцем цього матчу.

Джерело - Чемпіон.

#Україна, #США, #U-20
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