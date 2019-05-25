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Ворскла - Чорноморець: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Сьогодні 08:10 368 0
Полтавці можуть здобути 230-ту перемогу в Чемпіонатах
Ворскла - Чорноморець: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

31 тур

25 травня

Ворскла - Чорноморець

Арбітр: Сергій Бойко (Київська область) проведе 100-й матч в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 43 матчі: +21=12-10 м’ячі 53-33.

На полі Ворскли – 20 матчів: +11=5-4 м’ячі 26-12

В УПЛ зіграно 39 матчів: +18=11-10 м’ячі 48-31

На полі Ворскли – 19 матчів: +11=4-4 м’ячі 26-12

Останній матч на полі Ворскли – 31.08.2018. 7-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Ворскла – Чорноморець – 2:1

Голи: 1:0 – 25 Кулач, 1:1 – 63 Чорній, 2:1 – 88 Рижук, автогол.

Цікаві факти та можливі події

* Полтавці можуть здобути 230-ту перемогу в Чемпіонатах.

* 25-й гол в УПЛ можуть забити В’ячеслав Шарпар, Олександр Кобахідзе (обоє – Ворскла).

* У 3-х попередніх гостьових матчах УПЛ "моряки" забили 7 голів.

* Ворскла при арбітру Сергію Бойко не програє в УПЛ 8 матчів поспіль: 4 перемоги та 4 нічиї.

* Чорноморець при Сергію Бойко не знає гіркоти поразок у Чемпіонатах 4 матчі поспіль: +3=1.

* Переможна серія Ворскли у зустрічах з Чорноморцем з 17 квітня 2016 року триває в УПЛ 8 матчів.

* Найкращий голеадор попередніх матчів – Юрій Коломоєць (5 м’ячів).

Джерело - УПЛ.

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