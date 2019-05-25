Ворскла - Чорноморець: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
31 тур
25 травня
Ворскла - Чорноморець
Арбітр: Сергій Бойко (Київська область) проведе 100-й матч в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 43 матчі: +21=12-10 м’ячі 53-33.
На полі Ворскли – 20 матчів: +11=5-4 м’ячі 26-12
В УПЛ зіграно 39 матчів: +18=11-10 м’ячі 48-31
На полі Ворскли – 19 матчів: +11=4-4 м’ячі 26-12
Останній матч на полі Ворскли – 31.08.2018. 7-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Ворскла – Чорноморець – 2:1
Голи: 1:0 – 25 Кулач, 1:1 – 63 Чорній, 2:1 – 88 Рижук, автогол.
Цікаві факти та можливі події
* Полтавці можуть здобути 230-ту перемогу в Чемпіонатах.
* 25-й гол в УПЛ можуть забити В’ячеслав Шарпар, Олександр Кобахідзе (обоє – Ворскла).
* У 3-х попередніх гостьових матчах УПЛ "моряки" забили 7 голів.
* Ворскла при арбітру Сергію Бойко не програє в УПЛ 8 матчів поспіль: 4 перемоги та 4 нічиї.
* Чорноморець при Сергію Бойко не знає гіркоти поразок у Чемпіонатах 4 матчі поспіль: +3=1.
* Переможна серія Ворскли у зустрічах з Чорноморцем з 17 квітня 2016 року триває в УПЛ 8 матчів.
* Найкращий голеадор попередніх матчів – Юрій Коломоєць (5 м’ячів).
Джерело - УПЛ.