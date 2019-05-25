Десна - Арсенал: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
31 тур
25 травня
Десна - Арсенал
Арбітр: Анатолій Абдула (Харків) провів 110 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 8 матчів: +5=1-2 м’ячі 14-8
На полі Десни – 4 матчі: +3=1-0 м’ячі 10-4
В УПЛ зіграно 3 матчі: +2=0-1 м’ячі 3-2
На полі Десни – 1 матчі: +1=0-0 м’ячі 1-0
Останній матч на полі Десни – 14.09.2018. 8-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Десна – Арсенал-Київ – 1:0
Гол: 1:0 - 8 Фаворов.
Цікаві факти та можливі події
* Арсенал-Київ може пропустити 700-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).
* Десна обходиться на своєму полі без нічиїх у Чемпіонаті вже 12 ігор поспіль: 5 перемог і 7 поразок.
* Безнічийна гостьова клубна рекордна серія Арсеналу-Київ триває 22 матчі: 6 перемог та 16 поразок.
* Пропускний серіал Десни продовжується в УПЛ 7 ігор – 14 м’ячів.
* Олександр Рябоконь біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 20-ї домашньої поразки своїх підопічних, в т.ч. 10-ї для Десни.
* 15-й гол в УПЛ може забити Андрій Богданов (Десна).
* Арсенал-Київ при арбітру Анатолію Абдулі не грає внічию в УПЛ 6 ігор поспіль: 2 перемоги та 4 поразки.
Джерело - УПЛ.