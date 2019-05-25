Десна - Арсенал: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Каноніри можуть пропустити 700-й гол в УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

31 тур

25 травня

Десна - Арсенал

Арбітр: Анатолій Абдула (Харків) провів 110 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 8 матчів: +5=1-2 м’ячі 14-8

На полі Десни – 4 матчі: +3=1-0 м’ячі 10-4

В УПЛ зіграно 3 матчі: +2=0-1 м’ячі 3-2

На полі Десни – 1 матчі: +1=0-0 м’ячі 1-0

Останній матч на полі Десни – 14.09.2018. 8-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Десна – Арсенал-Київ – 1:0

Гол: 1:0 - 8 Фаворов.

Цікаві факти та можливі події

* Арсенал-Київ може пропустити 700-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

* Десна обходиться на своєму полі без нічиїх у Чемпіонаті вже 12 ігор поспіль: 5 перемог і 7 поразок.

* Безнічийна гостьова клубна рекордна серія Арсеналу-Київ триває 22 матчі: 6 перемог та 16 поразок.

* Пропускний серіал Десни продовжується в УПЛ 7 ігор – 14 м’ячів.

* Олександр Рябоконь біля керма різних клубів УПЛ може стати свідком 20-ї домашньої поразки своїх підопічних, в т.ч. 10-ї для Десни.

* 15-й гол в УПЛ може забити Андрій Богданов (Десна).

* Арсенал-Київ при арбітру Анатолію Абдулі не грає внічию в УПЛ 6 ігор поспіль: 2 перемоги та 4 поразки.

Джерело - УПЛ.