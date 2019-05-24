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Тренер збірної Сербії: Україна - сильна команда, яка не залежить від окремих виконавців

Сьогодні 20:41 916 0
Тренер збірної Сербії: Україна - сильна команда, яка не залежить від окремих виконавців
Младен Крстаїч

Гра збірної Сербії проти України не буде найважливішою для балканців.

Про це розповів головний тренер збірної Сербії Младен Крстаїч.

"Ми стежили за багатьма футболістами і, нарешті, зробили свій вибір. Цей список може бути доповнений, якщо хтось із гравців отримає травму. Сподіваюся, такого не станеться. На жаль, ми не зможемо розраховувати в червні на травмованого півзахисника Манчестер Юнайтед Неманью Матича.

Зустріч з Україною дуже важлива, але не вирішальна. Після неї у нас буде ще багато поєдинків. Звичайно, нам було б значно легше, якщо в іграх проти української і литовської збірних Сербія досягла б позитивних результатів. Буде тиск, і ми повинні його витримати.

Збірна України - сильна команда, яка не залежить від окремих виконавців", - сказав Крстаїч.

Гра відбудеться 7 червня.

Нагадаємо, що сьогодні збірна України зустрінеться з командою США. Онлайн-трансляцію поєдинку ви можете переглянути на Чемпіоні.

Джерело - Команда №1.

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