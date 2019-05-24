Агент Маліновського: Топ-клуби Іспанії та Італії цікавляться Русланом

Український півзахисник Генка Руслан Маліновський може продвожити кар'єру в Іспанії або Італії.
Про це розповів агент футболіста Руслана Маліновського Сергій Серебренніков.
"Маліновський - дуже розумний, тактично і технічно сильний гравець. Чи може він перейти в інший європейський чемпіонат? Безумовно, він провів відмінний сезон з Генком у чемпіонаті і в Лізі Європи, а також добре зіграв у товариському матчі збірної України проти Італії.
Топ-клуби Італії та Іспанії цікавляться ним. Я не можу сказати, чи є Наполі однією з цих команд, але є невелике коло клубів, з якими є безпосередній контакт.
Я не чув про пропозицію від Наполі. Можливо, Генк отримав його, але я нічого не знаю. Якщо чесно, ми не говорили про Неаполь, але я не виключаю можливості трансферу", - сказав Серебренніков у ефірі Un Calcio Alla Radio.
Раніше повідомлялося, що Наполі запропонував за 26-річного українця 15 мільйонів євро.
Також ним цікавляться Спортінг і Арсенал.
Хавбек у поточному сезоні забив 16 голів і віддав 16 результативних передач у 51 матчі.
У той же час Генк назвав свою ціну за Маліновського.
Джерело - Spazio Napoli.