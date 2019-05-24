Агент Маліновського: Топ-клуби Іспанії та Італії цікавляться Русланом

Український півзахисник Генка Руслан Маліновський може продвожити кар'єру в Іспанії або Італії.

Про це розповів агент футболіста Руслана Маліновського Сергій Серебренніков.

"Маліновський - дуже розумний, тактично і технічно сильний гравець. Чи може він перейти в інший європейський чемпіонат? Безумовно, він провів відмінний сезон з Генком у чемпіонаті і в Лізі Європи, а також добре зіграв у товариському матчі збірної України проти Італії.

Топ-клуби Італії та Іспанії цікавляться ним. Я не можу сказати, чи є Наполі однією з цих команд, але є невелике коло клубів, з якими є безпосередній контакт.

Я не чув про пропозицію від Наполі. Можливо, Генк отримав його, але я нічого не знаю. Якщо чесно, ми не говорили про Неаполь, але я не виключаю можливості трансферу", - сказав Серебренніков у ефірі Un Calcio Alla Radio.