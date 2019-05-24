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Команда НУФВСУ-МАУП здобула золото Чемпіонату м. Києва з серед студентів

Сьогодні 14:56 55 0
Команда НУФВСУ-МАУП здобула золото Чемпіонату м. Києва з серед студентів

В четвер, 23 травня на легендарному стадіоні Динамо ім. Валерія Лобановського відбувся фінальний матч ювілейного ХХ Чемпіонату столиці з футболу серед студентських команд ЗВО сезону 2018-2019 рр., в якому колективу Меркурій з Київського національного торговельно-економічного університету протистояла збірна команда Національного університету фізичного виховання і спорту України та Міжрегіональної академії управління персоналом. Це справжнє свято футболу було організоване Футбольною асоціацією студентів м. Києва.

За традицією відкрили спортивне свято Народний ансамбль барабанщиць Національної академії внутрішніх справ. Згодом на полі з’явились головні дійові особи цього свята – команди-фіналісти, які відчули всю ту фантастичну атмосферу, що створили вболівальники на трибунах легендарного стадіону. Понад 6 000 вболівальників своєю підтримкою додали командам ще одного гравця, завдяки чому поєдинок вийшов насиченим та завершився перемогою команди НУФВСУ-МАУП із рахунком 3:2 на їхню користь.

Приємно відзначити, що дана спортивна подія викликала чималий інтерес з боку представників органів державної влади, спортивних осередків, засобів масової інформації та простих вболівальників, які прагнуть разом з організаторами розвивати студентський спорт в країні, як єдина команда однодумців.

По завершенню матчу відбулось нагородження призерів ХХ Чемпіонату м. Києва з футболу серед студентських команд ЗВО сезону 2018-2019 рр., в якому третє місце зайняли футболісти Київського університету ім. Бориса Грінченка, срібні нагороди здобув колектив Меркурій з Київського національного торговельно-економічного університету, а чемпіоном у цьому сезоні стала збірна команда Національного університету фізичного виховання і спорту України та Міжрегіональної академії управління персоналом. Поважні гості вручили красень-кубок тандему ректорів НУФВСУ та МАУП – Євгенію Імасу та Миколі Курко.

Генеральний партнер ФАСК: TM Parimatch

Офіційний партнер ФАСК: АБ Укргазбанк 
Партнери ФАСК: Київська міська державна адміністрація, ФК Динамо Київ, Українська страхова група, ТОВ Перша приватна броварня, ТОВ Міленіум спорт, Всеукраїнська футбольна асоціація студентів, Федерація футболу м. Києва, Київська міська організація профспілки працівників освіти і науки України.

Джерело - Чемпіон.

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