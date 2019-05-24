Вболівальник: Навалка розвалив Лех, тепер розвалить і Динамо

Польські вболівальники скептично сприйняли інформацію про те, що Адам Навалка може очолити Динамо.

Про це повідомляє Footboom.

"Навалка в Динамо? Амінь. Значить, кінець цього клубу вже близький. Він розвалив Лех. Тепер розвалить Динамо, - написав Kubik.

"Інформація схожа на фейк. Упевнений, в Україні і своїх тренерів такого рівня вистачає. Навалка розвалив Лех, не допомогла навіть його репутація, яку він придбав за час роботи у збірній Польщі", - вважає Marianek.

"Навалка переходить працювати в український клуб? Добре, в цій ситуації їх президент повинен розуміти, що тепер головне завдання Динамо - боротися за виживання", - написав Boliglowa.

"Навалка в Динамо? Кому він там потрібен? Я б ще повірив, якби Навалку покликали після ЧЄ 2016, але зараз ... Людина багато говорить, але мало працює", - вважає Fan Lecha.

Раніше повідомлялося, що Динамо може очолити тренер Славії.

Джерело - Footboom.