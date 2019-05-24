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Журналіст: Гравці США зможуть не один раз пробити голкіпера Луніна

Сьогодні 11:47 186 0
Журналіст: Гравці США зможуть не один раз пробити голкіпера Луніна

Журналіст видання "American Gambler" Томас Серер вважає, що збірна США зможе перемогти команду України на чемпіонаті світу U20.

Про це повідомив сам журнілст.

- США стартують на турнірі з матчу проти українців. Суперник досить непростий, але завдання наших хлопців одне - почати турнір з перемоги. У нашому складі підібрався цікавий сплав талантів, який вміє демонструвати свої хороші якості. Є мікс між граючими в Європі гравцями, і тими, хто нині виступає на батьківщині.

Думаю, це допоможе проти європейських збірних. Наші хлопці стабільно відзначаються голами, незважаючи на рівень суперника.

Так, в Україні буде грати на воротах футболіст з Реала Андрій Лунін, але, на мій погляд, наші хлопці зможуть його пробити, причому не один раз. Не виключаю, що Україна відповість на це один або два рази. Очікую, результативної зустрічі, хоч вона буде першою на турнірі, - заявив журналіст.

Україна - США: дивитися онлайн матч чемпіонату світу

Джерело - footboom.com.

#Лунін
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