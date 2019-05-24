Головний тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно не вважає, що перемогу в фінальному матчі Ліги чемпіонів визначить його дуель з головним тренером Ліверпуля Юргеном Клоппом.

Про це розповів сам тренер.

"Ми готуємося до фіналу протягом трьох тижнів, я спокійний, переможець цього матчу буде визначатися емоційною частиною, а не тактичним поєдинком між Почеттіно і Клоппом.

Кейн дуже важливий гравець нашої команди, але він вийде на поле тільки якщо буде готовий на 100%.

Ліверпуль ще до старту сезону планував виграти і Лігу чемпіонів і англійську Прем'єр-лігу. Ми ж хотіли просто провести максимально вдалий сезон. Подивіться самі - ми не придбали нікого, в той час як Ліверпуль заплатив по 70 млн євро за воротаря і захисника", заявив тренер.