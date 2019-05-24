Мій профіль
Ястремська - Соболенко: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:11 149
Хведеліані: Збірна України - фаворит чемпіонату світу
Сьогодні 08:55 1108
Україна - США: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу U-20
Сьогодні 06:48 1071
Чемпіонат світу 2019: календар, результати, турнірні таблиці
Сьогодні 00:00 1873
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 18:42 3276
Розклад матчів збірної України на чемпіонаті світу U-20
Вчора 16:10 1943
Ястремська обіграла француженку та вийшла у півфінал Страсбурга
Вчора 15:15 877
Навалка може очолити Динамо
Вчора 14:57 1856
Динамо проведе переговори з іноземним тренером
Вчора 14:07 1552
Ястремська - Ферро: онлайн-трансляція
Вчора 14:04 1123
Навколо спорту
Блоги
Беленюк нарешті змусив Міністерство виплатити призові за чемпіонат Європи
Беленюк нарешті змусив Міністерство виплатити призові за чемпіонат Європи Максим Буйдин
21.05.2019 15:44 1190
5 епізодів з життя Нікі Лауди, про які ви могли не знати
5 епізодів з життя Нікі Лауди, про які ви могли не знати Максим Буйдин
21.05.2019 14:19 1111
Динамо при Суркісу витратило більше за Шахтар, Калитвинцев у збірній - ТаТоТаке
Динамо при Суркісу витратило більше за Шахтар, Калитвинцев у збірній - ТаТоТаке Максим Буйдин
21.05.2019 13:40 1100
Гвардіола відсвяткував завершення сезону в Англії запальним танцем
Гвардіола відсвяткував завершення сезону в Англії запальним танцем Serhii Zaitsev
21.05.2019 10:30 1904
У Мережу потрапило відео, на якому дружина Рамоса повністю роздяглася на камеру
У Мережу потрапило відео, на якому дружина Рамоса повністю роздяглася на камеру Максим Буйдин
21.05.2019 07:10 3911
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:10 Футбол Агент: Трпишовського в Динамо не буде 10
11:47 Футбол Журналіст: Гравці США зможуть не один раз пробити голкіпера Луніна 189
11:33 Футбол Наставник Славії може очолити Динамо 1208
11:11 Теніс Ястремська - Соболенко: онлайн-трансляція 149
10:48 Футбол Динамо хоче за Циганкова 25-30 мільйонів євро 2304
10:31 Футбол Воронін вболіває за збірну Росії на чемпіонаті світу 424 1
10:10 Футбол Лукаку хоче покинути Манчестер Юнайтед 475
09:53 Теніс Світоліна: Жеребкування не надто легке, але я легких шляхів не шукаю 505
09:38 Футбол Фонсека мріє очолити англійський клуб 765
09:19 Футбол Почеттіно: Ми нікого не купили, а Ліверпуль захисника і воротаря по 70 млн євро 552
08:55 Футбол Хведеліані: Збірна України - фаворит чемпіонату світу 1108
08:54 Футбол Матч Арсенал - Карпати відбудеться без глядачів 333
08:41 Хокей Росія зіграє з Фінляндією у півфіналі чемпіонату світу, Канада - з Чехією 1517
08:23 Баскетбол Багатскіс став новим головним тренером збірної України та Київ-Баскета 627
08:11 Баскетбол Торонто втретє поспіль переміг Мілуокі і повів 3-2 в серії 294
08:00 Футбол Україна - США: дивитися онлайн матч чемпіонату світу 596
07:50 Футбол Прикарпаття поступилося Бразі в товариському матчі 593
07:30 Хокей Фінляндія - Швеція 5:4. Огляд матчу 743
06:48 Футбол Україна - США: анонс і прогноз на матч чемпіонату світу U-20 1071
06:30 Блог Роналду зустрівся з чемпіоном Формули 1 460
06:15 Хокей Чехія - Німеччина 5:1. Огляд матчу 420
01:55 Баскетбол Мілуокі - Торонто: ОНЛАЙН 1008
01:34 Хокей Канада - Швейцарія - 3:2. Огляд матчу 991
01:24 Хокей Росія - США 4:3. Огляд матчу 453
00:05 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 80521

Почеттіно: Ми нікого не купили, а Ліверпуль захисника і воротаря по 70 млн євро

Сьогодні 09:19 552 0
Почеттіно: Ми нікого не купили, а Ліверпуль захисника і воротаря по 70 млн євро

Головний тренер Тоттенгема Маурісіо Почеттіно не вважає, що перемогу в фінальному матчі Ліги чемпіонів визначить його дуель з головним тренером Ліверпуля Юргеном Клоппом.

Про це розповів сам тренер.

"Ми готуємося до фіналу протягом трьох тижнів, я спокійний, переможець цього матчу буде визначатися емоційною частиною, а не тактичним поєдинком між Почеттіно і Клоппом.

Кейн дуже важливий гравець нашої команди, але він вийде на поле тільки якщо буде готовий на 100%.

Ліверпуль ще до старту сезону планував виграти і Лігу чемпіонів і англійську Прем'єр-лігу. Ми ж хотіли просто провести максимально вдалий сезон. Подивіться самі - ми не придбали нікого, в той час як Ліверпуль заплатив по 70 млн євро за воротаря і захисника", заявив тренер.

Раніше повідомлялося, що Почеттіно може очолити Ювентус. Також назвали найкращого наставника АПЛ.

Джерело - football.ua.

#Почеттіно
Коментарі ()