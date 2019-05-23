Петраков: Для нашої небагатої країни вихід на ЧС – це вже успіх

Завдання молодіжної збірної України U-20 на чемпіонаті світу в Польщі - вихід з групи.

Про це сказав головний тренер національної команди Олександр Петраков.

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"Очікування хороші, команда почувається добре. Хочеться вже швидше розпочати свій виступ тут, у Польщі. Скажемо так – ми трішки вміємо грати у футбол.

Ми не паперові, тому не зіпсуємося через те, що у Польщі другий день ідуть дощі. Ми звикли до таких умов. На мій погляд, для нашої небагатої країни вихід на ЧС – це вже успіх. Наше перше завдання – вийти з групи. Якщо впораємося - це буде добре.

Порівнювати мої команди на юнацьких чемпіонатах світу – невдячна справа, я не буду цього робити. У кожної команди свої плюси, із кожною я працював по п'ять років", – цитує Петракова офіційний сайт УАФ.