Наполі провів переговори по трансферу Маліновського

Наполі провів переговори з Генком щодо лідера команди Руслана Маліновського.
Про це повідомляє gazzetta.it.
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Маліновський став найкращим гравцем клубу і другим найкращим гравцем чемпіонату Бельгії за підсумками сезону. Також він завоював чемпіонством з Генком.
На його рахунку 16 м'ячів і 16 гольових передач у 51-му матчі.
Нагадаємо, що відомий футбольний менеджер висловив свою думку з приводу трансферу Маліновського
Джерело - gazzetta.it.