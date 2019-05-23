Наполі провів переговори по трансферу Маліновського

Наполі провів переговори з Генком щодо лідера команди Руслана Маліновського.

Про це повідомляє gazzetta.it.

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Маліновський став найкращим гравцем клубу і другим найкращим гравцем чемпіонату Бельгії за підсумками сезону. Також він завоював чемпіонством з Генком.

На його рахунку 16 м'ячів і 16 гольових передач у 51-му матчі.

Нагадаємо, що відомий футбольний менеджер висловив свою думку з приводу трансферу Маліновського

Джерело - gazzetta.it.