Один з лідерів чемпіонату Португалії Брага прибула в Івано-Франківськ, де зіграє проти представника Першої ліги Прикарпаття.

Про це повідомляється на офіційному сайті українського клубу.

У своєму чемпіонаті "червоно-білі" посіли 4 сходинку в турнірній таблиці та здобули право брати участь у кваліфікації Ліги Європи.

Минулого літа у 3 кваліфікаційному раунді турніру Брага сенсаційно поступилась луганській Зорі.

Прикарпаття перебуває на 10 сходинці в турнірній таблиці Першої ліги, набравши 34 очки.

Матч відбудеться 23 травня о 18:00.

Джерело - Прикарпаття.