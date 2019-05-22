Шахтар - Динамо: букмекери визначили фаворита на центральний матч 30-го туру УПЛ

Сьогодні, 22 травня, на стадіоні Металіст у Харкові відбудеться всеукраїнське дербі - Шахтар прийматиме Динамо в рамках 30-го туру УПЛ.

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На думку букмекерів, Шахтар є фаворитом матчу. На перемогу "гірників" можна зробити ставку з коефіцієнтом 1,95, на нічию - 3,60, а на успіх Динамо - 3,85.

На те, що Шахтар не програє букмекери дають коефіцієнт 1,27, тоді як на те, що Динамо набере очки в Харкові - 1,85.

Нагадаємо, ця зустріч вже не буде нести жодної турнірної інтриги - Шахтар за три тури до фінішу чемпіонату достроково забезпечив собі золоті медалі, а Динамо вже ніяк не втратить друге місце.

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У поточному сезоні Шахтар і Динамо зустрінуться вже в шостий раз. У матчі за Суперкубок перемогу святкували кияни (1:0), в УПЛ одна перемога у Динамо (1:0), одна - у Шахтаря (2:1), а ще одна зустріч завершилася внічию (0:0). В 1/4 фіналу Кубка України після нічиєї в основний час "гірники" виграли по пенальті - 1:1 і 4:3.

Джерело - Чемпіон.