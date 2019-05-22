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Маріуполь - Олександрія: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Сьогодні 13:12 217 0
Володимир Шаран проведе 160-й матч біля керма різних клубів УПЛ
Маріуполь - Олександрія: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

30-й тур

22 травня

Маріуполь - Олександрія

Арбітр: Євгеній Арановський (Київ) провів 104 матчі в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 15 матчів: +6=6-3 м’ячі 23-16

На полі Маріуполя – 7 матчів: +5=2-0 м’ячі 15-4

В УПЛ зіграно 11 матчів: +4=4-3 м’ячі 13-11

На полі Маріуполя – 5 матчів: +3=2-0 м’ячі 7-3

Останній матч на полі Маріуполя – 22.09.2018. 9-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Маріуполь – Олександрія – 1:0

Гол: 1:0 - 8 Фомін.

В УПЛ Маріуполь забиває голи у всіх домашніх матчах з Олександрією.

Цікаві факти та можливі події

* Маріуполь може зазнати 250-ї поразки в Чемпіонатах.

* Олександрія може в гостях зазнати 50-ї поразки в УПЛ.

* Азовці з 24 вересня 2017 року в УПЛ більше одного гола за матч Олександрії не забивають.

* Маріуполь на своєму полі може 70-й раз в Чемпіонатах зіграти внічию.

* Олександрія не знає радості перемоги в Чемпіонаті 4 тури поспіль: =2-2.

* Володимир Шаран проведе 160-й матч біля керма різних клубів УПЛ, в тому числі 140-й – в Олександрії.

* Олександр Бабич біля керма різних клубів може стати свідком 30-ї перемоги своїх підопічних.

* 10-й гол в УПЛ можуть забити Артем Сітало, Денис Дедечко, Кирило Ковалець (усі – Олександрія).

* Юрій Паньків із Олександрії з початку Чемпіонату виступає без замін.

* Олександрія в УПЛ не грає внічию при арбітрі Євгену Арановському 5 матчів поспіль: перемога та 4 поразки.

Джерело - УПЛ.

#Маріуполь, #Олександрія, #УПЛ
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