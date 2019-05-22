Маріуполь - Олександрія: статистичне прев’ю матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
30-й тур
22 травня
Маріуполь - Олександрія
Арбітр: Євгеній Арановський (Київ) провів 104 матчі в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 15 матчів: +6=6-3 м’ячі 23-16
На полі Маріуполя – 7 матчів: +5=2-0 м’ячі 15-4
В УПЛ зіграно 11 матчів: +4=4-3 м’ячі 13-11
На полі Маріуполя – 5 матчів: +3=2-0 м’ячі 7-3
Останній матч на полі Маріуполя – 22.09.2018. 9-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Маріуполь – Олександрія – 1:0
Гол: 1:0 - 8 Фомін.
В УПЛ Маріуполь забиває голи у всіх домашніх матчах з Олександрією.
Цікаві факти та можливі події
* Маріуполь може зазнати 250-ї поразки в Чемпіонатах.
* Олександрія може в гостях зазнати 50-ї поразки в УПЛ.
* Азовці з 24 вересня 2017 року в УПЛ більше одного гола за матч Олександрії не забивають.
* Маріуполь на своєму полі може 70-й раз в Чемпіонатах зіграти внічию.
* Олександрія не знає радості перемоги в Чемпіонаті 4 тури поспіль: =2-2.
* Володимир Шаран проведе 160-й матч біля керма різних клубів УПЛ, в тому числі 140-й – в Олександрії.
* Олександр Бабич біля керма різних клубів може стати свідком 30-ї перемоги своїх підопічних.
* 10-й гол в УПЛ можуть забити Артем Сітало, Денис Дедечко, Кирило Ковалець (усі – Олександрія).
* Юрій Паньків із Олександрії з початку Чемпіонату виступає без замін.
* Олександрія в УПЛ не грає внічию при арбітрі Євгену Арановському 5 матчів поспіль: перемога та 4 поразки.
Джерело - УПЛ.