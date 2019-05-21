Збірна України U-20 провела перше тренування у Польщі

Вчора, 20 травня, збірна України U-20 у рамках підготовки до стартового матчу на чемпіонаті світу, проти збірної США, провела своє перше тренування в Бельсько-Бялі.

Про це повідомляє ФФУ.

Погода в польському місті виявилася сприятливою для виконання різноманітних завдань, що давали своїм гравцям тренери. Незважаючи на переліт, тренування пройшло у жвавому темпі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Перше тренування🇺🇦 в Польщі! #МиЗбірна #U20WC Публикация от ФФУ/FFU (@ffukraine) 20 Май 2019 в 12:48 PDT

Раніше збірна України U-20 зіграла внічию з однолітками з ПАР. Також Джулай і Босянок коментуватимуть чемпіонат світу U-20 на UA: Перший.

Джерело - ФФУ.