Аллегрі, слідом за Тотті включений до Залу слави

Екс-тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі, слідом за Франческо Тотті був включений в Зал слави італійського футболу.

Про це повідомляє офіційний сайт туринського Ювентуса.

"Аллегрі - єдиний італійський тренер, якому вдалося п'ять разів поспіль виграти чемпіонат Італії. Шість скудетто, додайте сюди 4 Кубка Італії і 3 Суперкубка Італії. Він уже в історії футболу як один з найкращих і титулованих тренерів. Він переможець ", - сказав один з організаторів заходу на офіційному сайті Ювентуса.

Нагадаємо, після закінчення поточного сезону Аллегрі покине Ювентус. Фахівець заявив, що планує вже влітку визначитися зі своїм новим клубом.

Джерело - Офіційний сайт Ювентуса.