Аллегрі, слідом за Тотті включений до Залу слави

Мій профіль
Феноменальний Голден Стейт вп'яте поспіль вийшов у фінал НБА
Сьогодні 07:18 513
Відомий менеджер назвав реальну вартість Циганкова
Сьогодні 07:44 2566
Визначилися учасники 1/4 фіналу чемпіонату світу з хокею
Вчора 22:32 2385
Динамо презентує нову форму 26 травня
Вчора 19:01 888
Костюк виграла третій матч у Страсбурзі
Вчора 17:15 1341
Рівно 10 років тому Шахтар виграв Кубок УЄФА
Вчора 16:15 741
Ястремська пробилася у друге коло на турнірі в Страсбурзі
Вчора 15:32 738
Збірна України U-20 вирушила до Польщі на чемпіонат світу
Вчора 15:30 924
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 12:39 2763
Шахтар переміг Зорю і став чемпіоном України
19.05.2019 19:04 1146 1
Навколо спорту
Блоги
Running club Poltava презетував медаль фінішера на годинний забіг
Running club Poltava презетував медаль фінішера на годинний забіг Valeriy Ruchka
17.05.2019 21:51 822
Британець пробіг на біговій доріжці 843,7 км за тиждень
Британець пробіг на біговій доріжці 843,7 км за тиждень Valeriy Ruchka
17.05.2019 21:24 1160
Про прохання до Зеленського, гонорари та чоловіків у купальниках - Ганна Різатдінова
Про прохання до Зеленського, гонорари та чоловіків у купальниках - Ганна Різатдінова Valeriy Ruchka
17.05.2019 15:10 883
Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі
Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі Valeriy Ruchka
17.05.2019 08:15 1155
Аякс неймовірно масштабно відсвяткував чемпіонство
Аякс неймовірно масштабно відсвяткував чемпіонство Valeriy Ruchka
16.05.2019 22:31 639
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:10 Футбол Чорноморець - Карпати: де дивитися онлайн матч 30 туру УПЛ 25
11:51 Футбол Барселона заплатить за Де Лігта 74 млн євро 321
11:30 Футбол Челсі навав трансферну вартість Азара 246
11:10 Футбол Десна - Ворскла: де дивитися онлайн матч 30 туру УПЛ 240
10:45 Футбол Індзагі готовий очолити Ювентус 308
10:30 Футбол Гвардіола відсвяткував завершення сезону в Англії запальним танцем 772
10:14 Хокей Фінляндія - Німеччина: онлайн матчу чемпіонату світу 332
10:10 Футбол Ракицький став автором унікального досягнення 569
09:49 Футбол Аллегрі, слідом за Тотті включений до Залу слави 315
09:38 Бокс Вайлдер отримав дві статуетки Еммі 383
09:24 Футбол Левицький: За духом мені ближче Україна, ніж Росія 2229
09:11 Бокс Christophe Claret створив іменний годинник для Ломаченка 834
08:53 Футбол Марадона готовий тренувати Дорадос за певних умов 303
08:38 Футбол Зінченко подякував усім за прекрасний сезон 535
08:31 Футбол Тотті включили до Зали слави італійського футболу 714
08:16 Автоспорт Помер триразовий чемпіон Формули-1 760
07:44 Футбол Відомий менеджер назвав реальну вартість Циганкова 2566
07:18 Баскетбол Феноменальний Голден Стейт вп'яте поспіль вийшов у фінал НБА 513
07:10 Блог У Мережу потрапило відео, на якому дружина Рамоса повністю роздяглася на камеру 2385
00:10 Баскетбол Портленд - Голден Стейт: ОНЛАЙН 1201
00:02 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 79011
20 Травня 2019
23:47 Хокей Італія перемогла Австрію в серії булітів, Канада розгромила Данію на чемпіонаті світу 465
23:31 ММА UFC проведе шоу Fight Night в Китаї 420
23:19 Футбол Аякс підписав Мартінеса 747
22:58 Біатлон Російські біатлоністи дискваліфіковані через допінг 1625

Аллегрі, слідом за Тотті включений до Залу слави

Сьогодні 09:49 315 0
Аллегрі, слідом за Тотті включений до Залу слави

Екс-тренер туринського Ювентуса Массіміліано Аллегрі, слідом за Франческо Тотті був включений в Зал слави італійського футболу.

Про це повідомляє офіційний сайт туринського Ювентуса.

"Аллегрі - єдиний італійський тренер, якому вдалося п'ять разів поспіль виграти чемпіонат Італії. Шість скудетто, додайте сюди 4 Кубка Італії і 3 Суперкубка Італії.

Він уже в історії футболу як один з найкращих і титулованих тренерів. Він переможець ", - сказав один з організаторів заходу на офіційному сайті Ювентуса.

Нагадаємо, після закінчення поточного сезону Аллегрі покине Ювентус. Фахівець заявив, що планує вже влітку визначитися зі своїм новим клубом.

Джерело - Офіційний сайт Ювентуса.

#Аллегрі, #зал слави, #Ювентус
Коментарі ()