Левицький: За духом мені ближче Україна, ніж Росія

Колишній воротар Таврії і Сент-Етьєна Максим Левицький після початку війни з Росією залишитися жити в Україні.

Про це розповів сам футболіст.

"Я народився в Ростовській області, велика частина моєї кар'єри пройшла в Росії, коли виступав за московське Динамо оформив собі російське громадянство.

Але серцю не накажеш. Після подій в Криму у 2014 році вирішив, що за духом мені ближче Україна. Рішення про переїзд брали на сімейній раді, дружина мене підтримала. У Києві нам комфортніше.

І дружина, і діти - громадяни України. Старший син навіть перевівся з московського вузу в київський - це було його особистим рішенням. Таким чином він проявив свою громадянську позицію. Мені його вчинок сподобався.

Я маю дозвіл на проживання в Україні. І вважаю себе українцем. Пишаюся, що зіграв 8 матчів за збірну. Пам'ятаю, як 31 травня 2000 дебютував за синьо-жовту команду на Вемблі в матчі з Англією. Це було здорово ", - сказав Левицький.