Футболіст Аякса - найкращий гравець чемпіонату Нідерландів

Півзахисник Аякса Френкі де Йонг був визнаний найкращим футболістом сезону чемпіонату Нідерландів.

Про це повідомляє клубний Twitter.

У сезоні 2018/19 22-річний гравець провів 31 матч, відзначившись 3 забитими м'ячами та 6 асистами, досягнувши з командою "золотого дубля" на внутрішній арені та досягнувши півфіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, новий сезон де Йонг почне в складі каталонської Барселони.

Також, під загрозою трансфер де Лігта в Барселону.

Джерело - Чемпіон.