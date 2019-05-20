Футболіст Аякса - найкращий гравець чемпіонату Нідерландів

Півзахисник Аякса Френкі де Йонг був визнаний найкращим футболістом сезону чемпіонату Нідерландів.
Про це повідомляє клубний Twitter.
Of course. Who else?! 💎#nummer34 pic.twitter.com/hf3t1IdsGC— AFC Ajax (@AFCAjax) 20 мая 2019 г.
У сезоні 2018/19 22-річний гравець провів 31 матч, відзначившись 3 забитими м'ячами та 6 асистами, досягнувши з командою "золотого дубля" на внутрішній арені та досягнувши півфіналу Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, новий сезон де Йонг почне в складі каталонської Барселони.
Також, під загрозою трансфер де Лігта в Барселону.
Джерело - Чемпіон.