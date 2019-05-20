Тренер Атлетіко подякував Грізманну

Головний тренер Атлетика Дієго Сімеоне подякував нападнику Антуану Грізманну за час, проведений в клубі. Основним претендентом на гравця вважається Барселона.

Про це повідомляє Marca.

"Перш за все, я вдячний Антуану за чудові п'ять років. Я можу тільки сказати спасибі Антуану за його роботу і те зростання, яке він продемонстрував тут. Я дуже люблю його як особистість, у мене чудові стосунки з його сім'єю. Життя навчило мене не судити людей за їх рішенням. Ми спокійні: Атлетіко зробив все, що міг,в ситуації з Антуаном", - сказав тренер.