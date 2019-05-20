Сьогодні, 20 травня, гравці, тренери та адміністративно-медичний персонал збірної України U-20 вирушили до Польщі.

Про це повідомляється на офіційному сайті федерації футболу України.

У польському містечку Бельсько-Бяла українці розташуються в Qubus Hotel Bielsko-Biala, де і продовжать підготовку до стартового матчу чемпіонату світу — проти збірної Сполучених Штатів Америки. Поєдинок відбудеться 24 травня на Муніципальному стадіоні й розпочнеться о 20.30 за місцевим часом (21.30 за київським).

Уже в Бельсько-Бялі до команди приєднається голкіпер Реала Андрій Лунін.

Нагадаємо, що світова першість відбудеться з 23 травня по 15 червня. За результатами жеребкування збірна України U-20 потрапила до групи D, де зіграє зі збірними США (24 травня), Катару (27 травня) і Нігерії (30 травня).

Актуально: Збірна України U-20 зіграла внічию з однолітками з ПАР.

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Джерело - ФФУ.