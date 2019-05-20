Матч Динамо - Шахтар судитиме Козик. Стали відомі призначення на матчі 30-го туру УПЛ

Комітет арбітрів Федерації футболу України опублікував суддівські призначення на матчі 30-го туру української Прем'єр-ліги сезону 2018/19. Центральний матч туру Шахтар – Динамо обслуговуватиме Ярослав Козик.
Про це повідомляється на своєму офіційному сайті організації.
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21 травня (вівторок)
Чорноморець – Карпати – Віталій Романов (Дніпро)
Десна – Ворскла – Дмитро Кутаков (Київська область)
Арсенал-Київ – Олімпік – Юрій Можаровський (Львів)
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22 травня (середа)
Маріуполь – Олександрія – Євген Арановський (Київ)
Львів – Зоря – Олександр Дердо (Чорноморськ)
Шахтар – Динамо – Ярослав Козик (Мукачево)
Нагадаємо, скандальні українські виконавці виступлять в честь чемпіонства Шахтаря.
Джерело - Чемпіон.