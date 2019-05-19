Український нападник Гента Роман Яремчук віддав гольову передачу в матчі 10-го туру плей-оф проти Андерлехта (2:1).

Яремчук вийшов на заміну на 29-й хвилині, а на 76-й асистував Джонатану Девіду, який приніс господарям перемогу в матчі.

Це перший асист українця з грудня 2018 року.

Всього в цьому сезоні на його рахунку 45 матчів, забив 12 голів і зробив 3 асисти.

Ігор Пластун провів повний матч у складі Гента, Роман Безус провів 2 хвилини на полі. Євген Макаренко був поза заявкою Андерлехта.

Зараз йде на 5-му місці в групі плей-оф, Андерлехт - 6-й.

Нагадаємо, що Гент переграв Стандарт.

Раніше Яремчука викликали у збірну України.

Джерело - Чемпіон.