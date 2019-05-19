Есеола оформив дубль у матчі чемпіонату Казахстану

Український форвард Кайрата Адерінсола Есеола оформив дубль в матчі 11-го туру чемпіонату Казахстану проти Іртиша (2:1).

Українець відкрив рахунок на 6-й хвилині матчу, точно пробивши в кут воріт. У наприкінці першого тайму форвард знову вивів Кайрат вперед, головою замкнувши навіс партнера.

Нагадаємо, що Есеола пропустив перші дві гри чемпіонату Казахстану через дискваліфікацію, В нинішньому сезоні на рахунку 27-річного українця 10 матчів за Кайрат і 6 голів.

Кайрат перервав серію з трьох поразок поспіль і піднявся на 5-у позицію, поступаючись Астані 9 очок. Наступний матч команда проведе 25 травня проти Шахтаря.

Нагадаємо, Есеола забив перший гол за Кайрат у цьому сезоні.

Також, Скрипник може очолити Кайрат.

Джерело - Чемпіон.