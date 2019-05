Сподіваюся не останній: де Пена поділився емоціями після дебютного голу за Динамо

Вінгер Динамо Карлос де Пена сподівається, що його гол в матчі проти Маріуполя стане не останнім за киян.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter.

First goal with this shirt and hope many more will come! Good effort from all the team!! Thanks to the fans for the support! 💪🏼💙 pic.twitter.com/DfFYraIldt