Контракт Де Пени з Динамо не закінчується в кінці сезону

Контракт вінгера Карлоса Де Пени не закінчується цього літа.

Про це розповів головний тренер Динамо Олександр Хацкевич на прес-конференції після матчу з Маріуполем. При цьому термінів дії угоди білорус не назвав.

Де Пена відзначився дебютним голом за Динамо в офіційних матчах, і Олександр Хацкевич впевнений, що це піде уругвайцю на користь.

"Карлос Де Пена - досить кваліфікований футболіст. Сьогоднішній гол додасть йому впевненості, але у нього в кожній грі є моменти, плюс він створює їх для інших атакуючих футболістів. Карлос відпрацьовує і в нападі, і в захисті. Тільки згадайте, скільки разів він сьогодні підстрахував Сідклея. Але контакт у Де Пени не до кінця сезону, у вас невірна інформація", - сказав Хацкевич.

Де Пена приєднався до Динамо у квітні. З того часу уругваєць встиг зіграти в 5 матчах за киян в УПЛ і забити 1 гол.

Динамо відстає від Шахтаря на 8 очок за 3 матчі за закінчення Прем'єр-ліги, але у донеччан є гра в запасі. Гірники у 29 турі зійдуться з Зорею 19 травня.

Нагадаємо, що Ворскла зіграла матч проти 100 дітей. І поступилася.

Раніше Захисника Ворскли викликали в збірну України.

Джерело - Офіційний сайт Динамо.