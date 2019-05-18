Коломоєць забив за Ворсклу вперше з травня 2018-го. Він не міг відзначитися 2044 хвилини

Нападник Ворскли Юрій Коломоєць перервав свою безгольову серію.

У матчі з Арсеналом-Києвом він на 6-й хвилині відкрив рахунок з передачі Павла Ребенка.

Це перший гол 29-річного форварда з 13 травня 2018 року, коли він забив Маріуполю (1:1), тоді йому теж асистував Ребенок.

Після цього протягом 2044 хвилин (29 матчів) він не міг відзначитися.

Також це його перший гол у сезоні, у якому він провів 29 матчів і зробив 3 асисти.

Відзначимо, що в минулому сезоні Коломоєць за сезон забив 10 голів в 33 матчах.

Нагадаємо, що Ворскла зіграла матч проти 100 дітей. І поступилася.

Раніше Захисника Ворскли викликали в збірну України.

Джерело - Чемпіон.