Засновник Металіста-1925: Ми не зливаємо матчі

Металіст-1925 продовжує вести чесну боротьбу за вихід в УПЛ.

Про це розповів засновник клубу Сергій Стороженко.

"Знаємо, що є люди, які будуть щасливі, якщо не буде виконано завдання на сезон, і ми не потрапимо в УПЛ. Якесь сумнівне щастя. Це нормально, так як в їх уявленні щастя одних будується на нещасті інших.

Зараз наші критики вже забули, а деякі і не знали, як ми прийшли на стадіон Старт: голі, босі, без м'ячів, екіпіровки, транспорту, персоналу та спортивної споруди для змагань, де "футбольне поле" навіть не нагадувало смарагдовий газон для футболу.

Нам дуже нелегко, адже майстерність і фортуна не завжди супроводжують наші матчі. Я навіть скажу, є ті, хто навмисно шкодить, заздрить, хоча лицемірно каже, що не заважає нам. Прикро чути думки "знавців", що ніби ми зливаємо матчі, тобто програємо їх навмисно, ніби ми не зацікавлені в перемогах або хтось із футболістів не хоче брати участь заради виходу в УПЛ. Відповідально називаємо це брехнею", - написав Стороженко.