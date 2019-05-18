Засновник Металіста-1925: Ми не зливаємо матчі

Металіст-1925 продовжує вести чесну боротьбу за вихід в УПЛ.
Про це розповів засновник клубу Сергій Стороженко.
"Знаємо, що є люди, які будуть щасливі, якщо не буде виконано завдання на сезон, і ми не потрапимо в УПЛ. Якесь сумнівне щастя. Це нормально, так як в їх уявленні щастя одних будується на нещасті інших.
Зараз наші критики вже забули, а деякі і не знали, як ми прийшли на стадіон Старт: голі, босі, без м'ячів, екіпіровки, транспорту, персоналу та спортивної споруди для змагань, де "футбольне поле" навіть не нагадувало смарагдовий газон для футболу.
Нам дуже нелегко, адже майстерність і фортуна не завжди супроводжують наші матчі. Я навіть скажу, є ті, хто навмисно шкодить, заздрить, хоча лицемірно каже, що не заважає нам. Прикро чути думки "знавців", що ніби ми зливаємо матчі, тобто програємо їх навмисно, ніби ми не зацікавлені в перемогах або хтось із футболістів не хоче брати участь заради виходу в УПЛ. Відповідально називаємо це брехнею", - написав Стороженко.
Зараз Металіст-1925 займає 4-е місце в першій лізі.
Нагадаємо, що Стороженко не продасть Металіст-1925 Ярославському.
Раніше Стороженко розповів, за чий рахунок утримується клуб.
Джерело - Офіційний сайт Металіста-1925.