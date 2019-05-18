Український форвард Віталій Шибель прийняв рішення змінити команду в NCAA.
Про це повідомляє прес-служба нової команди Шибеля.
Help us welcome @ShibelVi13 to the #UNLVmbb 🏀 Family‼️ 📰: https://t.co/NB1kAg68hK #BEaREBEL 🔴⚫️🔴⚫️ pic.twitter.com/UyczzTLsd9— UNLV Men's Basketball (@TheRunninRebels) 16 мая 2019 г.
У минулому сезоні українець виступав за Арізона Стейт, проте зіграв лише в 17 матчах, у яких провів на паркеті в середньому по 3 хвилини, набираючи по 0,4 очка і роблячи 0,4 підбирання.
Нова команда Шибеля університет Невади і Лас-Вегаса виступає в конференції Mountain West і минулому сезоні вийшла у чвертьфінал NCAA. Відзначимо, що українцеві можна провести ще два сезони на студентському рівні.
Нагадаємо, що 30+17 від Адетокумбо допомогли Мілвокі вдруге переграти Торонто.
Раніше Михайлюк прокоментував свою тимчасову співпрацю з Леброном.
Джерело - Чемпіон.