Український форвард Віталій Шибель прийняв рішення змінити команду в NCAA.

Про це повідомляє прес-служба нової команди Шибеля.

У минулому сезоні українець виступав за Арізона Стейт, проте зіграв лише в 17 матчах, у яких провів на паркеті в середньому по 3 хвилини, набираючи по 0,4 очка і роблячи 0,4 підбирання.

Нова команда Шибеля університет Невади і Лас-Вегаса виступає в конференції Mountain West і минулому сезоні вийшла у чвертьфінал NCAA. Відзначимо, що українцеві можна провести ще два сезони на студентському рівні.

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Джерело - Чемпіон.