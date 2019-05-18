Мій профіль
Став відомий розклад матчів 29-го туру УПЛ
Сьогодні 11:03 313
Манчестер Сіті - Вотфорд: факти перед фіналом Кубка Англії
Сьогодні 12:53 296
У гравців Шахтаря проблеми через допомогу українським військовим - ультрас Волині
Сьогодні 12:45 1084 1
ФФУ перейменована в Українську асоціацію футболу
Вчора 17:30 873 1
Зозуля став найкращим гравцем 38-го туру Сегунди
Вчора 09:43 1488
Беленюк: Міністр Ігор Жданов, де мої призові?!
Вчора 09:25 1943
Мхітарян не зіграє у фіналі Ліги Європи, через свою національність
Вчора 08:30 3902
Маліновський із Генком став чемпіоном Бельгії
Вчора 08:10 1081
Підручному надано найвище спортивне звання
16.05.2019 23:00 2349
Миколенко не зіграє за збірну України на чемпіонаті світу U-20
16.05.2019 21:43 1419
Навколо спорту
Блоги
Ми перепишемо історію - Шахтар випустив відео до матчу проти Динамо
Ми перепишемо історію - Шахтар випустив відео до матчу проти Динамо Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:02 391
Running club Poltava презетував медаль фінішера на годинний забіг
Running club Poltava презетував медаль фінішера на годинний забіг Valeriy Ruchka
Вчора 21:51 632
Британець пробіг на біговій доріжці 843,7 км за тиждень
Британець пробіг на біговій доріжці 843,7 км за тиждень Valeriy Ruchka
Вчора 21:24 998
Про прохання до Зеленського, гонорари та чоловіків у купальниках - Ганна Різатдінова
Про прохання до Зеленського, гонорари та чоловіків у купальниках - Ганна Різатдінова Valeriy Ruchka
Вчора 15:10 792
Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі
Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі Valeriy Ruchka
Вчора 08:15 1035
Ви її такою ще не бачили. Приголомшлива американська зірка футболу відзнялася у еротичній фотосесії
Ви її такою ще не бачили. Приголомшлива американська зірка футболу відзнялася у еротичній фотосесії Valeriy Ruchka
14.05.2019 16:00 1637
Святкуй День вишиванки з Україною в серці
Святкуй День вишиванки з Україною в серці Valeriy Ruchka
14.05.2019 14:43 5746
Перший європейський кубок в історії Динамо. 44-роки тому кияни виграли Кубок володарів кубків
Перший європейський кубок в історії Динамо. 44-роки тому кияни виграли Кубок володарів кубків Valeriy Ruchka
14.05.2019 14:01 968
Вільямс стала автором найкращого удару дня на турнірі в Римі
Вільямс стала автором найкращого удару дня на турнірі в Римі Valeriy Ruchka
14.05.2019 13:00 452
Уболівальники зірвали матч чемпіонату Швейцарії й відібрали форму у гравців
Уболівальники зірвали матч чемпіонату Швейцарії й відібрали форму у гравців Valeriy Ruchka
14.05.2019 12:14 1067
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:27 Футбол Олімпік - Чорноморець: де дивитися онлайн матч 29-го туру УПЛ 108
15:07 Футбол 20-річний захисник Карпат отримав виклик у національну збірну України 392
15:00 Баскетбол Без Каррі та Леброна. В НБА назвали претендентів на звання MVP сезону 228
14:51 Футбол Карпати - Десна: де дивитися онлайн 29-го туру УПЛ 261
14:30 Навколо спорту Мейвезер розклав на столі мільйон доларів 409
14:09 Футбол Манчестер Сіті - Вотфорд: де дивитися онлайн фінал Кубку Англії 442
13:46 Футбол Засновник Металіста-1925: Ми не зливаємо матчі 494
13:23 Футбол Динамо - Маріуполь: де дивитися матч 29-го туру УПЛ 417
13:06 Футбол Юрист Грізманна прибув до Барселони 395
13:02 Блог Ми перепишемо історію - Шахтар випустив відео до матчу проти Динамо 391
12:53 Футбол Манчестер Сіті - Вотфорд: факти перед фіналом Кубка Англії 296
12:45 Футбол У гравців Шахтаря проблеми через допомогу українським військовим - ультрас Волині 1084 1
12:29 Футбол Кривцов: Наш відрив від Динамо - проблема Динамо 460
12:08 Футбол Український форвард змінив команду в NCAA 481
12:03 Футбол Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 203965
12:00 Футбол Олімпік - Чорноморець: статистичне прев'ю матчу УПЛ 896
11:52 Футбол Капітан Реала просив Переса відмовитися від Погба 451
11:27 Футбол Ібрагімович дискваліфікований на два матчі МЛС за напад на голкіпера 471
11:26 Футбол Новий клуб Петряка змінить назву 18-ий раз в історії 493
11:18 Футбол Тренер воротарів Леганеса: Лунін готовий грати на топ-рівні 390
11:03 Футбол Став відомий розклад матчів 29-го туру УПЛ 313
11:00 Футбол Карпати - Десна: статистичне прев’ю матчу УПЛ 372
10:45 Футбол Кубок Стенлі. Фінал Заходу. Сент-Луїс зрівняв рахунок у серії з Сан-Хосе 317
10:25 Бокс Вайлдер запросив фантастичні 100 млн за бій із Джошуа 513
10:05 Футбол Ювентус знайшов заміну Аллегрі в Англії 638

Український форвард змінив команду в NCAA

Сьогодні 12:08 481 0
Український форвард змінив команду в NCAA

Український форвард Віталій Шибель прийняв рішення змінити команду в NCAA.

Про це повідомляє прес-служба нової команди Шибеля.

У минулому сезоні українець виступав за Арізона Стейт, проте зіграв лише в 17 матчах, у яких провів на паркеті в середньому по 3 хвилини, набираючи по 0,4 очка і роблячи 0,4 підбирання.

Нова команда Шибеля університет Невади і Лас-Вегаса виступає в конференції Mountain West і минулому сезоні вийшла у чвертьфінал NCAA. Відзначимо, що українцеві можна провести ще два сезони на студентському рівні.

Нагадаємо, що 30+17 від Адетокумбо допомогли Мілвокі вдруге переграти Торонто.

Раніше Михайлюк прокоментував свою тимчасову співпрацю з Леброном.

Джерело - Чемпіон.

#Шибель
Коментарі ()