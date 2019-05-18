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Тренер воротарів Леганеса: Лунін готовий грати на топ-рівні

Сьогодні 11:18 99 0
Тренер воротарів Леганеса: Лунін готовий грати на топ-рівні
Андрій Лунін

Голікіпер збірної України та мадридського Реала Андрій Лунін, який виступає на правах оренди за Леганес, готовий грати на топ-рівні Ла-Ліги.

Таку думку висловив тренер воротарів Леганеса Хосеба Ітуарте.

"Лунін готовий грати на топ-рівні Ла Ліги. Бачу його голкіпером з великим майбутнім.

Якщо він зуміє мінімізувати помилки, зможе грати за великий клуб рівня Ліги чемпіонів. Лунін щасливий у Леганесі, але останнє слово за Реалом", - сказав Ітуарте.

Лунін провів 6 матчів у сезоні за іспанський клуб, у яких пропустив 5 голів і тричі відстояв на нуль.

Нагадаємо, що Зідан погодив кандидатуру Луніна в статусі другого воротаря Реала.

Раніше Луніна викликали до лав національної збірної.

Джерело - Marca.

#Лунін, #Реал, #Леганес
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