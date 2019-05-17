Ковачич і Ігуаїн під прицілом Челсі не дивлячись на санкції ФІФА

Мій профіль
ФФУ перейменована в Українську асоціацію футболу
Сьогодні 17:30 28
Зозуля став найкращим гравцем 38-го туру Сегунди
Сьогодні 09:43 734
Беленюк: Міністр Ігор Жданов, де мої призові?!
Сьогодні 09:25 1401
Мхітарян не зіграє у фіналі Ліги Європи, через свою національність
Сьогодні 08:30 2602
Маліновський із Генком став чемпіоном Бельгії
Сьогодні 08:10 732
Підручному надано найвище спортивне звання
Вчора 23:00 2077
Миколенко не зіграє за збірну України на чемпіонаті світу U-20
Вчора 21:43 1215
Ребров може очолити Бешикташ
Вчора 19:51 1376
Костюк продовжує серію перемог на турнірі в Іспанії
Вчора 15:16 1398
Шахтар розгромив Інгулець і виграв Кубок України
15.05.2019 22:55 934 1
Навколо спорту
Блоги
Про прохання до Зеленського, гонорари та чоловіків у купальниках - Ганна Різатдінова
Про прохання до Зеленського, гонорари та чоловіків у купальниках - Ганна Різатдінова Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:10 541
Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі
Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:15 723
Аякс неймовірно масштабно відсвяткував чемпіонство
Аякс неймовірно масштабно відсвяткував чемпіонство Valeriy Ruchka
Вчора 22:31 508
День вишиванки: хто із спортсменів одягнув на свято національне вбрання
День вишиванки: хто із спортсменів одягнув на свято національне вбрання Valeriy Ruchka
Вчора 19:35 792
Одягни вишиванку – підтримай Україну - Світоліна привітала з Днем вишиванки
Одягни вишиванку – підтримай Україну - Світоліна привітала з Днем вишиванки Valeriy Ruchka
Вчора 18:16 1076
Американський бігун вирвав перемогу в забігу завдяки «стрибку супермена»
Американський бігун вирвав перемогу в забігу завдяки «стрибку супермена» Valeriy Ruchka
15.05.2019 18:21 587
Українські хокеїсти провели майстер-клас для дітей у Кременчуці
Українські хокеїсти провели майстер-клас для дітей у Кременчуці Valeriy Ruchka
15.05.2019 12:59 634
Ви її такою ще не бачили. Приголомшлива американська зірка футболу відзнялася у еротичній фотосесії
Ви її такою ще не бачили. Приголомшлива американська зірка футболу відзнялася у еротичній фотосесії Valeriy Ruchka
14.05.2019 16:00 1615
Святкуй День вишиванки з Україною в серці
Святкуй День вишиванки з Україною в серці Valeriy Ruchka
14.05.2019 14:43 5702
Перший європейський кубок в історії Динамо. 44-роки тому кияни виграли Кубок володарів кубків
Перший європейський кубок в історії Динамо. 44-роки тому кияни виграли Кубок володарів кубків Valeriy Ruchka
14.05.2019 14:01 942
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:30 Футбол ФФУ перейменована в Українську асоціацію футболу 28
17:10 Футбол Ковачич і Ігуаїн під прицілом Челсі не дивлячись на санкції ФІФА 197
16:50 Навколо спорту Украинский бренд велосипедов Titan: отечественное качество 124
16:50 Футбол Облак через травму не зіграє з Леванте 267
16:30 Футбол Аллегрі покидає Ювентус 269
16:10 Теніс Костюк не вийшла до півфіналу турниру ITF в Іспанії 301
15:50 Футбол Федерація футболу України змінить назву 694
15:30 Баскетбол Мілуокі - Торонто: онлайн-трансляція матчу НБА 290
15:22 Теніс Осака знялася з турніру в Римі 385
15:10 Блог Про прохання до Зеленського, гонорари та чоловіків у купальниках - Ганна Різатдінова 541
14:50 Футбол Ліверпуль зробив добірку усіх голів команди в АПЛ 358
14:30 Хокей Сент-Луїс - Сан-Хосе: онлайн-трансляція матчу НХЛ 358
14:20 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 75776
14:10 Футбол Манчестер Сіті готовий поборотися за Грізманна 447
13:50 Баскетбол Михайлюк: Леброн інколи поводиться як тінейджер 486
13:30 Хокей Українська хокейна ліга провела відкрите тренування в Кривому Розі 430
13:10 Футбол Касільяс вирішив завершити кар'єру 548
12:50 Теніс ATP серйозно покарає Кірйоса за поведінку на турнірі в Римі 456
12:30 Футбол ФФУ профінансує впровадження VAR в Україні 884
12:10 Хокей Австрія - Норвегія: онлайн матчу чемпіонату світу 254
11:50 Футбол Наставник Аталанти може очолити Рому 424
11:35 Футбол Скрипник може очолити Кайрат 579
11:10 Боротьба Наказ підписано: в міністерстві відреагували на заяву Беленюка 1149 2
10:55 Хокей Бостон вибив Кароліну і вийшов у фінал Кубка Стенлі 384
10:45 Футбол Маліновський: Ми заслужили чемпіонство цього сезону 564

Ковачич і Ігуаїн під прицілом Челсі не дивлячись на санкції ФІФА

Сьогодні 17:10 197 0
Ковачич і Ігуаїн під прицілом Челсі не дивлячись на санкції ФІФА

Челсі збирається на постійній основі підписати півзахисника Матео Ковачича і нападника Гонсало Ігуаїна, які в сезоні, що завершився виступали за клуб на правах оренди.

Про це повідомляє Goal.com. 

Джерело стверджує, що Челсі має можливість оформити трансфери хорвата та аргентинця, не порушивши заборону від ФІФА на реєстрацію нових футболістів.

Ковачич провів сезон 2018/2019 в Челсі на правах оренди, контракт хорватського півзахисника належить Реалу, за який віце-чемпіон світу-2018 виступав з 2015 по 2018 рік. Ігуаїн на правах оренди перебрався в Челсі взимку з Ювентуса.

У сезоні 2018/2019 Ковачич провів у всіх турнірах за Челсі 50 матчів, відзначившись 2 асистами. За половину сезону Ігуаїн провів за клуб 18 матчів у всіх турнірах і забив 5 м'ячів.

Нагадаємо, Аллегрі не буде тренувати Ювентус.

Джерело - Goal.com.

#Ковачич, #Ігуаїн, #Челсі, #ФІФА
Коментарі ()