Ковачич і Ігуаїн під прицілом Челсі не дивлячись на санкції ФІФА

Челсі збирається на постійній основі підписати півзахисника Матео Ковачича і нападника Гонсало Ігуаїна, які в сезоні, що завершився виступали за клуб на правах оренди.

Про це повідомляє Goal.com.

Джерело стверджує, що Челсі має можливість оформити трансфери хорвата та аргентинця, не порушивши заборону від ФІФА на реєстрацію нових футболістів.

Ковачич провів сезон 2018/2019 в Челсі на правах оренди, контракт хорватського півзахисника належить Реалу, за який віце-чемпіон світу-2018 виступав з 2015 по 2018 рік. Ігуаїн на правах оренди перебрався в Челсі взимку з Ювентуса.

У сезоні 2018/2019 Ковачич провів у всіх турнірах за Челсі 50 матчів, відзначившись 2 асистами. За половину сезону Ігуаїн провів за клуб 18 матчів у всіх турнірах і забив 5 м'ячів.

Нагадаємо, Аллегрі не буде тренувати Ювентус.

Джерело - Goal.com.