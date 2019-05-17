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Підручному надано найвище спортивне звання
Вчора 23:00 1784
Маліновський із Генком став чемпіоном Бельгії
Сьогодні 08:10 498
Миколенко не зіграє за збірну України на чемпіонаті світу U-20
Вчора 21:43 1006
Ребров може очолити Бешикташ
Вчора 19:51 1127
Костюк продовжує серію перемог на турнірі в Іспанії
Вчора 15:16 1261
Костюк зіграє з Феґеле в 1/8 турніру в Іспанії
Вчора 12:12 1367
Шахтар розгромив Інгулець і виграв Кубок України
15.05.2019 22:55 910 1
Шахтар - Інгулець 4:0. Як це було
15.05.2019 22:55 4581
Шахтар - Інгулець: стартові склади команд
15.05.2019 20:28 648
Шахтар - Інгулець: анонс і прогноз на матч Кубка України
15.05.2019 13:30 913 2
Навколо спорту
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Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі
Австралійський тенісист кинув стілець і відмовився продовжувати матч після попередження судді на турнірі в Римі Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:15 507
Аякс неймовірно масштабно відсвяткував чемпіонство
Аякс неймовірно масштабно відсвяткував чемпіонство Valeriy Ruchka
Вчора 22:31 434
День вишиванки: хто із спортсменів одягнув на свято національне вбрання
День вишиванки: хто із спортсменів одягнув на свято національне вбрання Valeriy Ruchka
Вчора 19:35 739
Одягни вишиванку – підтримай Україну - Світоліна привітала з Днем вишиванки
Одягни вишиванку – підтримай Україну - Світоліна привітала з Днем вишиванки Valeriy Ruchka
Вчора 18:16 967
Гвардіола провів сезон у кардигані за 1215 євро
Гвардіола провів сезон у кардигані за 1215 євро Valeriy Ruchka
Вчора 16:10 1023
Українські хокеїсти провели майстер-клас для дітей у Кременчуці
Українські хокеїсти провели майстер-клас для дітей у Кременчуці Valeriy Ruchka
15.05.2019 12:59 626
Ви її такою ще не бачили. Приголомшлива американська зірка футболу відзнялася у еротичній фотосесії
Ви її такою ще не бачили. Приголомшлива американська зірка футболу відзнялася у еротичній фотосесії Valeriy Ruchka
14.05.2019 16:00 1601
Святкуй День вишиванки з Україною в серці
Святкуй День вишиванки з Україною в серці Valeriy Ruchka
14.05.2019 14:43 5692
Перший європейський кубок в історії Динамо. 44-роки тому кияни виграли Кубок володарів кубків
Перший європейський кубок в історії Динамо. 44-роки тому кияни виграли Кубок володарів кубків Valeriy Ruchka
14.05.2019 14:01 936
Вільямс стала автором найкращого удару дня на турнірі в Римі
Вільямс стала автором найкращого удару дня на турнірі в Римі Valeriy Ruchka
14.05.2019 13:00 424
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Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Ефір телеканалу Футбол 1 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.

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Ефір каналу Футбол 1 доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші европейські клубні турніри - Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Англійська Прем'єр-ліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2. Баталії найкращих футбольних команд Англії - Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка. Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком у складі. 

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Також на телеканалах Футбол 1/2 київське Динамо намагається дійти якомога далі в розіграші Ліги Європи. Ну, а родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне классико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми - Ніч Лиги чемпіонів, Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 2, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

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Джерело - champion.com.ua.

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