Тренер Селтіка: Швед виглядає чудово на тренуваннях

Головний тренер Селтіка Ніл Леннон задоволений адаптацією українського вінгера команди Мар'яна Шведа.

Про це розповів сам наставник команди.

"Він тренувався вчора і виглядав чудово. Ми, на жаль, не можемо його використовувати в останніх матчах сезону, але він дуже цікавий гравець і вже відчуває себе в команді як вдома.

Він з тих гравців, які залишають дуже хороше враження", – цитує Леннона HITC.