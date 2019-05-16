Тренер Селтіка: Швед виглядає чудово на тренуваннях

Головний тренер Селтіка Ніл Леннон задоволений адаптацією українського вінгера команди Мар'яна Шведа.
Про це розповів сам наставник команди.
"Він тренувався вчора і виглядав чудово. Ми, на жаль, не можемо його використовувати в останніх матчах сезону, але він дуже цікавий гравець і вже відчуває себе в команді як вдома.
Він з тих гравців, які залишають дуже хороше враження", – цитує Леннона HITC.
Нагадаємо, Швед підписав контракт з Селтіком взимку, але приєднався до шотландського клубу лише нещодавно.
В поточному сезоні Швед провів у складі Карпат 26 матчів у всіх турнірах, відзначившись 15 голами та 4 асистами.
Джерело - football24.ua.