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Миколенко не зіграє за збірну України на чемпіонаті світу U-20

Сьогодні 21:43 409 0
Миколенко не зіграє за збірну України на чемпіонаті світу U-20

Захисник Динамо і збірної України U-20 Віталій Миколенко травмувався і не допоможе національній команді на молодіжному чемпіонаті світу.

Про це повідомляє UA:Спорт.

19-річний Миколенко готувався до поїздки на Мундіаль у таборі молодіжної збірної, де і зазнав ушкодження задньої поверхні стегна.

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Замість Миколенка головний тренер Олександр Петраков дозаявив 20-річного захисника Карпат Олега Веремієнка, який виступає на правах оренди за друголіговий Калуш.

Нагадаємо, на рахунку Віталія Миколенка вже є 3 матчі за національну збірну України. Два з них – проти Португалії та Люксембургу у відборі до Євро-2020.

Нагадаємо, Джулай і Босянок коментуватимуть чемпіонат світу U-20 на UA: Перший.

Джерело - Чемпіон.

#Миколенко, #чемпіонат світу, #збірна України
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