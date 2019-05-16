Трансляції матчів відбудуться на відеосервісі MEGOGO.

Фінальний поєдинок найстарішого футбольного турніру Європи - Кубка Англії відбудеться вже в цю суботу, 18-го травня. Його показ розпочнеться о 19:00 за київським часом.

У грі зійдуться: свіжоспечений чемпіон туманного Альбіону і водночас клуб гравця нашої збірної Олександра Зінченка - Манчестер Сіті і Вотфорд - одна з найстаріших команд Британії, при цьому не володіє жодним трофеєм за всю свою 121-річну історію. Нинішній фінал - це великий успіх для клубу і неймовірний шанс отримати заповітний кубок. Ну, а для манкуніанців - важливо посилити свою гегемонію, до того ж у великого тренера Хосепа Гвардіоли в списку перемог - немає саме Кубка Англії.

Ще один епохальний фінал - іспанського зразка. Він відбудеться 25 травня і також транслюватиметься на каналі MEGOGO Футбол. У завершальному матчі Кубка Короля Іспанії зіграють імениті клуби - Барселона і Валенсія. Для першої принципово повернути прихильність фанів після невдачі в Лізі Чемпіонів, а другої - відродити переможний марш, оскільки про колишні успіхи команди стали вже забувати.

Трансляції та коментування матчів буде здійснюватися українською мовою. Уже відомо, що фінал Кубка Англії проведе з уболівальниками один з найкращих коментаторів України - Вадим Скічко.

Відзначимо, крім завершальних кубкових матчів Англії та Іспанії з футболу канал MEGOGO Футбол на постійній основі транслює всі ігри таких європейських чемпіонатів як: La Liga (Іспанія), Bundesliga (Німеччина) і Liga 1 Conforama (Франція). Крім того, медіатека сервісу містить не тільки футбольні матчі, події і новини, а й різний спортивний контент - матчі NBA, турніри з хокею, снукеру, велогонок та ін. Все це можна подивитися в розділі Спорт.

Фінали Кубків Англії та Іспанії, як і всі інші футбольні матчі, які транслюються на MEGOGO, доступні за передплатою Кіно і ТБ Оптимальна і Максимальна (97 і 197 грн / місяць відповідно.

Джерело - Чемпіон.