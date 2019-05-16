Екс-тренер збірної Англії хотів би тренувати Динамо

Екс-тренер збірної Англії Свен-Йоран Ерікссон хотів би попрацювати в київському Динамо.

Про це повідомляє ведучий шоу ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"Нещодавно спробу потрапити в Динамо зробив Свен-Йоран Ерікссон, який останні 6 років працював в Китаї і в збірній Філіппін. Як мені сказав чоловік, який з ним спілкувався особисто, дідусь при здоровому розумі й твердій пам'яті. Він говорив, що йому було б цікаво попрацювати саме з Динамо, з клубом з такими великими традиціями. Не знаю, чи дійшла ця інформація до президента клубу Ігоря Суркіса", - сказав Співаковський.