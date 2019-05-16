Президент Інгульця: Будемо бухати та відпочивати

Президента Інгульця Олександра Поворознюка не збентежила велика поразка своєї команди від Шахтаря, він готує відповідні святкування.

Про це повідомляє Sport Arena.

"Все зає**сь, хлопці. Нехай хтось повторить те, що зробили ми. Чого хочеться? Швидше доїхати додому. Тому що завтра у нас п'янка на годину. Боїмося напитися, щоб на Металіст не зібратися і нам невиїзд не вшкварили".

"Я говорив і говорю: ми вже здійснили подвиг. Як і те, що ми або торбу отримаємо сьогодні, або виграємо у Шахтаря. Вийшло, що отримали торбу. Ми грали у футбол. Старалися, але проти такої машини ... Це все одно що Запорожець проти Мерседеса".

"Звичайно, я задоволений командою. Головне, щоб на Металіст зібралися. Але з огляду, що Металіст, можемо і п'яні обіграти, завтра будемо бухати і відпочивати".

"Знаєте, чому Інгулець потрапив у фінал? Тому що на кожну гру він виходить, як на останній і рішучий бій. У нас може не виходити, але навіть в товариських матчах завдання виграти. Тому ми і добилися свого. Все йде за планом. Єдине, що скасовується - цистерна шампанського, яке я замовив на заводі. Тому що обіцяв, якщо виграємо, то заллю басейн і скупаюся. Все інше - за планом, все добре", - розповів президент Інгульця.