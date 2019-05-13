Манчестер Сіті можуть відсторонити від єврокубків

Слідча палата УЄФА з фінансового контролю може відсторонити Манчестер Сіті від участі в єврокубках через порушення правил фінансового фейр-плей.

Про повідомляє New York Times.

За інформацією джерела, глава слідчої палати має намір вимагати дискваліфікації Манчестер Сіті на один сезон.

Англійський клуб підозрюється в наданні невірної інформації в минулій справі про порушення фінансового фейр-плей в 2014 році, а також в дачі помилкової інформації про розміри спонсорських контрактів.

Тоді Манчестер Сіті був оштрафований на 49 млн. фунтів. Повідомляється, що "городяни" відкидають всі звинувачення на свою адресу.

Нещодавно Манчестер Сіті став чемпіоном Англії.

Джерело - FootBoom.